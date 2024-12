Amici, Andreas Muller e Veronica Peparini presto sposi: la proposta di matrimonio a La Talpa!

News VIP

Ospiti a Verissimo, gli ex protagonisti di Amici Andreas Muller e Veronica Peparini hanno svelato che presto si sposeranno. Ecco il video della proposta durante la partecipazione a La Talpa!

Veronica Peparini e Andreas Muller diventeranno presto marito e moglie: i due ex protagonisti di Amici hanno accolto nella loro famiglia le gemelline Penelope e Ginevra e durante il game show de La Talpa il ballerino ha chiesto alla compagna di sposarlo. Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, oggi, domenica 15 dicembre, la coppia ha mostrato il video della proposta avvenuta durante la partecipazione al programma di Canale 5.

Amici, Veronia Peparini e Andreas Muller presto sposi: la proposta di matrimonio a La Talpa

Per la prima volta, su Canale 5, è stata mostrata la proposta di matrimonio di Andreas Muller a Veronica Peparini. Il ballerino ha chiesto la mano della compagna e madre delle sue figlie, Ginevra e Penelope, durante la partecipazione a La Talpa. Dopo aver ripercorso i momenti più importanti della loro storia, il ballerino si è inginocchiato e ha chiesto all'ex professoressa di Amici di diventare sua moglie: "Ne abbiamo fatte tante di follie, voglio fare un altro passo in avanti per questa relazione" ha detto Andreas prima di inginocchiarsi e chiedere a Veronica di sposarlo.

In studio, il filmato ha suscitato l'applauso del pubblico e della conduttrice che ha esclamato entusiasta "Viva gli sposi". I due ex professionisti del talent show di Canale 5 hanno raccontato di come hanno vissuto il post-proposta e di come sia per loro un passo molto importante. A febbraio sono diventati genitori di Ginevra e Penelope le loro gemelline e ora la loro famiglia si unirà in matrimonio. "Non me l'aspettavo proprio" ha dichiarato Veronica, alla quale si è accodata Andreas.

"Abbiamo vissuto dei momenti molto intensi nel game show e mi sono sentito di fare questa proposta" ha aggiunto Andreas. Per la coppia il traguardo più importante della loro relazione è stato quello di diventare genitori, mentre le nozze non erano in programma. "Tuttavia, pensavo che dopo quello che ha fatto per me Veronica fosse giusto renderla ufficialmente mia moglie".

Amici, Veronica Peparini: "Non mi sono arrabbiata per la proposta"

L'ex professoressa di Amici ha rivelato di non aver mai dato molta importanza alla proposta di matrimonio o alle nozze in sé, tanto che non si aspettava che Andreas le chiedesse di sposarlo! "Ho capito che stava succedendo quando si è inginocchiato e ha cambiato ciò che stava dicendo" ha aggiunto l'ex insegnante. Silvia Toffanin ha colto l'occasione per affrontare le voci su una presunta litigata che sarebbe seguita alla proposta di nozze nel dietro le quinte del game show: "Ma quindi sei felice della proposta?".

Veronica Peparini ha negato di aver litigato con Andreas Muller per la sua proposta di diventare presto sposi, ma che la sua rabbia era dovuta all'eliminazione da La Talpa: "Sono felice, no, ma quella cosa dell'arrabbiatura è successa perché ho rosicato che siamo usciti la stessa sera in cui lui si è proposto". L'ex professoressa ha poi aggiunto che non se l'è presa con Andreas ma che si è dispiaciuta di dover abbandonare il gioco.

"Ora dobbiamo solo organizzare il matrimonio, ma prima c'è il compleanno delle bambine e quello della mamma di Andreas" ha raccontato Peparini, facendo sorridere Silvia Toffanin: "Dovete aprire un'organizzazione di eventi, allora!".

