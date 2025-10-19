Verissimo, Sonia Barrile sulla rottura con Simone Margagliotti: "Mi ha tradita ancora e ho detto basta"

News VIP

Ospite della puntata di ieri, sabato 18 ottobre, a Verissimo è stata Sonia Barrile, ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island. In dolce attesa dell'ex compagno Simone Margagliotti, Sonia ha rivelato cosa è successo tra loro e come vive la gravidanza.

Sonia Barrile è stata una delle protagoniste di Temptation Island, programma di Canale 5 al quale ha partecipato insieme all'ex compagno Simone Margagliotti. Nonostante l'ammissione di lui di aver tradito in precedenza la compagna, Sonia ha deciso di dare al loro rapporto una seconda opportunità e nella puntata "un mese dopo" ha rivelato di essere in dolce attesa. Nonostante l'arrivo di un bambino, la coppia ha deciso di separarsi, ma di crescere insieme il piccolo. Ospite nella puntata di Verissimo di ieri, sabato 18 ottobre, Sonia ha raccontato i retroscena della rottura e come sta vivendo la gravidanza.

Verissimo, Sonia Barrile rivela: "Non siamo una coppia, ma io e Simone cresceremo questo bambino insieme"

Nello studio di Verissimo, alla presenza di Silvia Toffanin, Sonia ha ribadito di essere convinta della sua scelta di voler mettere fine alla relazione con Simone. Già nel corso del programma, il comportamento di Simone e le sue dichiarazioni (l'essere un terrapiattista tra le tante) l'avevano spinta a voler chiudere la loro relazione.

Ma Simone le aveva promesso di voler cambiare e le aveva chiesto una seconda chance. Alla puntata "un mese dopo" i due avevano svelato di essere in dolce attesa del loro primo figlio, un maschietto, ma Sonia aveva scoperto dei nuovi tradimenti da parte di Simone e la sua fiducia si è rotta per sempre: "Non mi pento della mia decisione, non siamo più una coppia, ma cresceremo questo bambino insieme. Non voglio negare un padre a mio figlio. Simone e io viviamo nello stesso condominio, ma in due appartamenti diversi. Oggi è ancora difficile, ma ho scoperto degli altri tradimenti. Non potevo tornare indietro, ho preso la mia decisione".

L'ex protagonista ha ammesso che nonostante la gioia per l'arrivo del piccolo sta vivendo una situazione molto complessa, iniziata con l'incredulità di essere in dolce attesa: "Per molto tempo abbiamo cercato di avere un bambino, che non arrivava. Poi è arrivato ora, ma credo che ci sia un motivo per questo dono che sto ricevendo. Sono felice, anche se sono sola. Conto molto su me stessa, ma anche sulla mia famiglia, che mi ama". Su Simone, Sonia ha ammesso che aveva deciso di dare una seconda chance all'ex compagno, ma purtroppo, dopo appena una settimana, ha scoperto una nuova terribile verità su di lui.

Sonia rivela i nuovi tradimenti di Simone: "La fiducia si è rotta. Oggi, però, sono felice"

Dopo appena una settimana dalla fine di Temptation Island, Sonia Barrile ha scoperto i nuovi tradimenti di Simone Margagliotti. Nonostante avesse deciso di dargli una seconda chance, queste nuove consapevolezze l'hanno spinta a chiudere ogni possibilità di un ritorno di fiamma tra loro: "Questi tradimenti hanno spento ogni possibilità di riconciliarci. Poi ho scoperto anche altre cose, non era più possibile per me continuare così". L'ex protagonista del programma delle tentazioni ha raccontato che Simone era cambiato nell'ultimo anno della loro relazione, da quando aveva cambiato il suo stile di vita e si era concentrato sul lavoro di personal trainer. "Ho fatto fatica già a dargli un piccolo spiraglio di fiducia" ha raccontato "poi il cuore mi si è gelato e non ha più senso continuare un rapporto così se non c'è fiducia".

Sonia ha ammesso di aver sempre creduto nella loro storia, dato che si conoscevano da circa 15 anni, di cui sei di relazione, ma ha dovuto mettere un punto a ciò che c'era tra loro, perché non riusciva più a fidarsi di Simone. A oggi, però, Sonia ha ammesso di essere felice di diventare mamma e che il piccolo arriverà a febbraio: "Manca ancora un po' di tempo" ha raccontato sorridendo.

Scopri le ultime news su Verissimo