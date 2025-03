Verissimo, Silvia Toffanin ricorda Eleonora Giorgi: "Sarai per sempre con noi!" (VIDEO)

News VIP

Oggi, a Verissimo, Silvia Toffanin ha voluto ricordare Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo a 71 anni, con un commovente video.

Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo in onda oggi, domenica 9 marzo, su Canale 5 ha voluto ricordare Eleonora Giorgi, venuta a mancare lunedì 3 marzo all'età di 71 anni. Per commemorare l'attrice, la conduttrice del noto talk show di Mediaset ha mandato in onda alcuni stralci dell'ultima intervista che Eleonora Giorgi ha rilasciato al programma.

Verissimo, l'ultimo ricordo di Eleonora Giorgi: il messaggio di Silvia Toffanin

Eleonora Giorgi è stata celebrata da Silvia Toffanin a Verissimo nel corso della puntata di oggi, domenica 9 marzo. L'attrice aveva raccontato in più occasioni il decorso della sua malattia al talk show di Canale 5, condividendo speranze e gioie di questo difficile periodo. Dopo la prima intervista dell'appuntamento domenicale di Verissimo, la conduttrice ha voluto commemorare Eleonora Giorgi, scomparsa nella mattina di lunedì, 3 marzo.

Silvia Toffanin ha così rivelato che l'attrice avrebbe voluto salutare il pubblico di Verissimo dalla clinica nella quale era stata ricoverata negli ultimi tempi della sua malattia. Ma che l'aggravarsi delle sue condizioni non le ha permesso di inviare un ultimo saluto, perciò, per ricordarla la conduttrice ha deciso di mandare in onda uno spezzone dell'ultima intervista rilasciata a Verissimo. Nel filmato, Eleonora Giorgi, sorridente e serena, ha rivelato come stava vivendo questi momenti di difficoltà e che aveva raggiunto una nuova consapevolezza:

"Mi abbandono al fato a qualcosa di più grande di me, mi abbandono anche ad un sentimento di bontà. [...] L’amore, la bellezza e l’arte mi dicono che Dio esiste. Per questo mi vedete serena, sorridente, non sono rassegnata, sono aperta a tutto. Bisogna continuare fino alla fine, a giocare, a sperare, fino alla fine"

Verissimo, Eleonora Giorgi nel ricordo di Silvia Toffanin

Nel dire addio all'attrice e ricordarla, Silvia Toffanin ha deciso di rivolgere alcune parole al pubblico di Canale 5, raccontando dell'ultimo desiderio di Eleonora Giorgi di salutare i telespettatori: "Lei ci teneva tanto a salutarvi, a salutare il pubblico che le era stato tanto accanto, voleva farlo dalla clinica dove si trovava".

L'attrice aveva confidato alla conduttrice di voler indossare un golfino sul pigiama in modo da essere presentabile per il suo pubblico, ma il peggioramento delle condizioni di salute le aveva impedito di realizzare quest'ultimo desiderio.

"Purtroppo non è riuscita a farlo, perché è stata male, poi se n'è andata. Non ci resta che guardare la sua ultima intervista, che come ogni intervista, ogni nostro appuntamento era un grande lezione di vita, per tutti noi" ha poi concluso la conduttrice, aggiungendo con voce commossa e rotta un sentito "Grazie Eleonora, sarai sempre con noi. Ti vogliamo bene" tra gli applausi del pubblico.