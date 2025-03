Addio a Eleonora Giorgi: il commovente saluto della nuora Clizia Incorvaia

News VIP

Oggi, lunedì 3 marzo 2025, il cinema italiano ha detto addio a Eleonora Giorgi, spentasi dopo una lunga malattia all'età di 71 anni. A salutarla, con un commovente post su Instagram, anche Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro e nuova dell'attrice.

Eleonora Giorgi ci ha lasciato: il commovente ricordo di Clizia Incorvaia

Dopo una lunga malattia si è spenta oggi, luendì 3 marzo 2025, Eleonora Giorgi all'età di 71 anni. A salutarla, con un commovente post sui social è intervenuta anche l'ex concorrente del GFVip Clizia Incorvaia, che a giugno 2024 è convolata a nozze con Paolo Ciavarro, figlio dell'attrice e di Massimo Ciavarro. Sul suo profilo Instagram, l'ex vippona ha condiviso una tenera poesia del dello scritto Henry Scott Holland con una serie di scatti che la ritraggono insieme a Eleonora Giorgi, al figlio Paolo e al nipotino Gabriele, figlio della coppia e a cui l'attrice era enormemente legata. "La morte non è niente" inizia così l'addio di Clizia Incorvaia a Eleonora Giorgi "sono solamente passato dall'altra parte [...]Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata, asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami. Il tuo sorriso è la mia pace".

Già in occasione dell'ospitata a Verissimo a settembre 2024, parlando della malattia della suocera - una forma aggressiva di tumore al pancreas - Clizia Incorvaia non aveva trattenuto le lacrime e la commozione, parlando del legame speciale che la univa alla madre di Paolo Ciavarro: "Questo è stato un momento difficile, ma è stata anche lei a darci la forza di andare avanti" ha dichiarato l'ex vippona.

Anche altri personaggi del mondo dello spettacolo hanno deciso di omaggiare Eleonora Giorgi e dirle addio: oltre alle parole di Carlo Verdone, sono arrivate anche quelle di Simona Ventura. La conduttrice ha pubblicato sui social uno scatto insieme all'attrice e le ha detto addio con queste parole: "Quanto mi dispiace Eleonora. Sei stata un esempio di forza e coraggio. Sono stata fortunata ad averti conosciuto. Abbraccio fortissimo Paolo, Andrea e i loro cari. Mi mancherai".

Addio a Eleonora Giorgi, le parole del figlio Andrea un mese fa: "Non possiamo allungare il suo tempo"

La scoperta di avere un tumore al pancreas e le cure a cui si è sottoposta nell'ultimo anno sono state raccontate, sempre con il sorriso e atteggiamento positivo, da Eleonora Giorgi in più di un'occasione. Pur mostrandosi forte e serena, l'attrice non ha mai nascosto le sue paure e fragilità, ma si è anche detta pronta ad accettare il suo destino: "Non voglio più giorni da vivere, voglio più vita nei giorni che mi restano" ha dichiarato in una recente intervista.

Per lei di grande sostegno sono stati i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, ma anche la nuora Clizia Incorvaia e il piccolo Gabriele, nato dalla relazione tra l'ex vippona e Paolo e con cui Eleonora Giorgi non ha mai mancato di trascorrere quanto più tempo possibile. Nell'ultimo mese, a raccontare come stesse la donna era intervenuto il figlio Andrea, che aveva a Verissimo della delicata situazione della madre, rivelando di aver deciso di raccogliere la testimonianza di sua madre in un libro, che diventasse un simbolo di speranza per chi era nella sua stessa situazione:

"Nel libro spiego bene il suo ruolo cruciale in questi mesi dopo la scoperta del tumore di mamma. Noi due siamo complementari, senza di lui non saremmo riusciti a fare così tanta strada, a dispetto del primo parere dei medici. E poi suo figlio Gabriele è una medicina vivente per nostra madre: cascasse il mondo, lei alle 17 lo deve vedere"