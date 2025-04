Verissimo: Perché Helena Prestes e Javier Martinez sono stati gli unici ex gieffini invitati?

News VIP

Nel talk show di Silvia Toffanin, grande assente anche la vincitrice del reality, Jessica Morlacchi.

L'ultima edizione del Grande Fratello si è conclusa il 3 aprile scorso con la vittoria, dopo 197 giorni di diretta, con la vittoria di Jessica Morlacchi. Proprio la cantante romana è stata ospite a Verissimo insieme a Helena Prestes quando entrambe hanno lasciato la Casa per farvi poi ritorno dopo una settimana dopo, in seguito all'esito di un televoto che ha fatto rientrare alcuni concorrenti.

Grande Fratello, solo Helena e Javier nel talk show di Verissimo

Tuttavia, da quando il reality è terminato, gli unici ex inquilini a essere ospitati nel talk show di Silvia Toffanin, sono stati Helena Prestes per la seconda volta e Javier Martinez, il pallavolista argentino che ha conquistato il cuore della modella brasiliana. Dunque è apparso quantomeno insolito che a Verissimo non ci sia stata nessun'altra intervista agli ex gieffini, tra cui quella di Jessica Morlacchi che ha vinto l'edizione. Ci si aspettava infatti di rivedere la cantante raccontare le emozioni della finale e presentare il suo nuovo percorso musicale, Anche Zeudi Di Palma, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non hanno ricevuto inviti, suscitando il malcontento di una parte del pubblico.

Il ritorno degli ex gieffini di Grande Fratello in tv è sempre stato un momento imperdibile: nelle passate edizioni, era consuetudine rivedere i protagonisti in studio a Verissimo per ripercorrere insieme – a cuore aperto – emozioni, retroscena e sviluppi delle loro vite dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Ecco perché molti telespettatori hanno alzato un sopracciglio quando, nelle puntate dedicate al reality, Silvia Toffanin ha ospitato soltanto Helena Prestes e Javier Martinez, escludendo tutti gli altri finalisti.

Fonti vicine alla produzione, citate da un’esperta di gossip, parlano di “scelte personali” da parte dei concorrenti e di “decisioni editoriali” che avrebbero privilegiato un format più snello. Ma, lungi dall’essere un dietrofront definitivo, le porte di Verissimo rimangono – per ora – socchiuse: il talk show non è ancora giunto al termine, e la redazione potrebbe decidere di ampliare il cast nelle ultime puntate, magari puntando proprio sui volti più chiacchierati.

Gli appassionati sperano in un colpo di scena: un ritorno anche solo per un “face to face”, un aggiornamento inedito sulle loro vicende sentimentali e professionali. D’altronde, se il traguardo della finale ha sancito la fine di un gioco, le storie di questi ex gieffini continuano ancora a far discutere. Rivederli a Verissimo potrebbe essere l’occasione perfetta per fare il punto su cosa è cambiato, tra nuove sfide e – perché no – qualche risposta che ancora non è arrivata. Intanto siamo in grado di anticiparvi che non ci saranno ex gieffini nemmeno nell'appuntamento di questa settimana. Nel talk show di Canale 5, in questo fine settimane, ci saranno, tra gli altri, Tina Cipollari,Rosalinda Cannavò con Andrea Zenga e l'ex coppia nata nel trono over di Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea.