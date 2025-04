Grande Fratello, Helena Prestes si racconta a Verissimo: "Javier è il mio sorriso quotidiano, mia madre non mi parla più"

News VIP

Dopo l'esperienza al GF, Helena Prestes si è raccontata a Verissimo, rivelando alcuni retroscena sulla sua vita privata. Ecco cosa ha raccontato la modella ed ex gieffina.

Nella puntata di Verissimo di domenica 6 aprile Helena Prestes, seconda classificata nell'ultima edizione del Grande Fratello, si è raccontata in un'intervista a Silvia Toffanin, svelando alcuni retroscena sulla sua vita e sul suo percorso nella Casa più spiata d'Italia.

GF, Helena Prestes ospite a Verissimo racconta l'esperienza nel reality

Insieme a Javier Martinez, Helena Prestes ha raccontato della sua esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: la modella brasiliana è stata tra le concorrenti più chiacchierate e amate dal pubblico. Nel corso del programma tv ha trovato l'amore nel pallavolista Javier Martinez e con lui ha iniziato una storia d'amore che sta continuando a far sognare i fan. Nonostante sia stata molto amata dal pubblico, Helena non è riuscita a trionfare, ma nella Finale del GF, andata in onda lunedì 31 marzo, è stata sconfitta da Jessica Morlacchi. "Sono felice di essere arrivata in finale Ci ho sperato, pensavo al mio nipotino, per lui avrei voluto vincere. Non mi sono ancora riabituata alla vita reale" ha raccontato a Silvia Toffanin.

A proposito di Jessica Morlacchi, che le ha sottratto il titolo di vincitrice e con la quale ha avuto un acceso diverbio, culminato con il lancio del bollitore e la sua eliminazione (poi annullata con il ripescaggio), la modella brasiliana ha raccontato che anche se in passato hanno avuto degli screzi, ora, si sono chiarite e tra loro c'è un rapporto di rispetto reciproco.

GF, Helena rivela alcuni retroscena sulla sua vita privata: il rapporto con la madre e l'ex fidanzato violento

Nella Casa del GF, Helena Prestes ha condiviso con gli altri gieffini e il pubblico la sua storia personale: nata in povertà, nelle Favelas brasiliane, Helena e le sue sorelle - alle quali è molto legata - hanno dovuto lottare fin da subito per costruirsi un futuro migliore. Il suo primo lavoro pagato è stato come giocatrice di basket, al quale è seguita poi la carriera da modella. Questo le ha permesso di aiutare sua madre, ma anche di girare il mondo e ottenere una certa indipendenza: "Vivevamo proprio di fronte alle Favelas. Il lavoro era una soluzione per ottenere le cose, stare bene, aiutare la mamma. Ho iniziato come giocatrice di basket, poi facendo la modella guadagnavo di più. Papà era molto violento, aveva problemi con l’alcol, lui con noi non era violento, ma aggressivo con le parole". Sul padre, Helena ha aggiunto di non averlo perdonato e non riuscire a pensare a una riconciliazione, nonostante l'uomo abbia cercato di riavvicinarsi alla figlia.

Anche con sua madre non sono mancati gli alti e bassi e, ad oggi, Helena ha rivelato di non sentirla più da tre anni: i loro rapporti si sono interrotti dopo che la modella le ha comunicato che non poteva più mandarle denaro, poiché aveva deciso di creare una famiglia con quello che è diventato il suo ex fidanzato, ma anche dopo che aveva cacciato di casa la sorella: "Mia madre aveva cacciato di casa mia sorella. Da tre anni non la sento, forse due anni fa, da quando il mio ex fidanzato mi aveva chiesto una famiglia, io ho smesso di mandare soldi a mia madre e lei ha smesso di parlare con me, è sparita. So dov’è non mi risponde".

A Silvia Toffanin, la modella ha raccontato anche delle sue precedenti relazioni e di come l'amore per Javier Martinez abbia cambiato tutto: tra le sue storie precedenti, una in particolare l'ha segnata, poiché si è trattato di una storia d'amore tossica e con un uomo violento. Alla conduttrice di Canale 5, la modella brasiliana ha rivelato che uno dei suoi ex era una persona violenta e che lei non aveva realizzato di vivere una storia d'amore malata, ma che è stato anche grazie alla vicinanza di Dayane Mello (ex vippona e sua grande amica) che ha finalmente compreso di dover mettere un punto a un rapporto così sbagliato. Dopo essere volata a Londra per lavorare, Helena ha trovato il coraggio di lasciarlo, complice anche il periodo del covvid che le ha fatto realizzare cosa stesse succedendo. Completamente diverso è invece il rapporto che ha oggi con Javier Martinez: "Javier è il mio sorriso quotidiano, è stato il mio sorriso nella casa, lui è leale a quello che è, mi sentivo protetta, mi faceva ridere".

