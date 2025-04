Verissimo, Manuel Bortuzzo contro Lulù Selassié che sui social risponde: "Diritto di replica, menzogne gravissime"

News VIP

Manuel Bortuzzo, ospite oggi a Verissimo, ha rotto il silenzio dopo le versioni fornite da Lulù Selassié e le sue sorelle, raccontando la propria verità sulla vicenda di stalking che lo ha visto coinvolto.

Il nuotatore triestino ed ex concorrente della sesta edizione del Gf Vip, Manuel Bortuzzo, è stato ospite oggi nel salotto di Verissimo per raccontare la sua verità sulla vicenda che lo hai coinvolto con Lulù Selassié, la giovane 26enne romana, una discendente della dinastia etiope degli Hailé che insieme alle sorelle Jessica e Clarissa ha partecipato al reality di Mediaset in cui è nata una storia d'amore con atleta paralimpico.

Lulù Selassiè replica alle dichiarazioni di Manuel Bortuzzo a Verissimo

Il 3 aprile scorso, Lulù è stata condannata a uno anno e otto mesi in seguito ad una denuncia per stalking da parte di Bortuzzo. Tuttavia, la ragazza si è dichiarata innocente in diverse occasioni, raccontando la sua verità in diverse occasioni. Oggi, Manuel, nel talk show di Silvia Toffanin, ha ribadito la colpevolezza di Lulù.

A Verissimo, Il campione paralimpico ha innanzitutto stigmatizzato l’uso della sua storia come “gossip” anziché come un caso giudiziario serio:

“Quando vedi lo schifo davanti, non puoi fare altro che farti scivolare tutto addosso e non pensarci più. Vedo la follia: sembra vogliano far passare che un processo sia stato sentenziato sul nulla, sulle basi di niente. Rendere una questione giudiziaria un fatto da salotto non è giusto. Sono qui a parlare perché se resto in silenzio sembra che acconsenta a ciò che viene detto. Spero che la giustizia parli da sola.”

Bortuzzo ha chiarito che la loro relazione “sana” si è interrotta il 25 aprile, quando lui ha messo fine al rapporto:

“Io l’ho lasciata e lei non lo ha accettato. Io sono andato avanti con la mia vita e lei ha iniziato a fare cose molto invadenti: appostamenti sotto casa, telefonate ai miei amici… Piccoli gesti quotidiani che sono poi sfociati in comportamenti ossessivi.”

Secondo il nuotatore, dopo la rottura è scattato un vero e proprio “gioco psicologico”:

“Lei trovava ogni modo per farmi fare determinate cose, fino a minacciare di farsi del male. Io pensavo: ‘Se la follia l’ha spinta a certe azioni, potrebbe farlo davvero’.”

Manuel ha quindi ricostruito la fase di apparente riavvicinamento, avvenuta qualche mese dopo la separazione:

“In estate stavo con un’altra ragazza, poi a novembre c’è stato un nostro riavvicinamento. In quei giorni mi sembrava una persona cambiata, quella che avrei voluto al mio fianco. Ma è durato poco: la gelosia e il controllo hanno ripreso il sopravvento, con chiamate continue e ansia opprimente.”

Proprio quel ritorno di fiamma è stato per lui uno strumento volto più a ripristinare il legame che a risolvere realmente i problemi di coppia. Tra i momenti più drammatici, Bortuzzo ha citato un episodio durante gli Europei di nuoto a Madeira:

“Mi ha lasciato un bigliettino sotto la porta dell’hotel. Quando l’ho ignorato, lei è venuta a bussare, insultandomi e dicendo che l’avevo fatta passare per pazza. A un certo punto mi ha alzato le mani. Io non mi difendo per natura, ma l’ho trattenuta per il polso dicendole: ‘Ci vediamo in tribunale’. Da allora non l’ho più rivista, se non dietro le sbarre della giustizia.”

Dopo la messa in onda dell'intervista, Lulù Selassiè, sui social ha chiesto facendo appello direttamente al talk show della Toffanin il suo diritto di replica:

"Diritto di replica! Travolta dalle falsità oscene che sono andate in onda oggi, attendo una vostra chiamata per organizzare una mia intervista replicando ad accuse e menzogne gravissime. Non mi aspettavo questo accanimento da parte di una donna come Silvia, sono veramente allibita“.

Queste, invece, le parole della sorella Jessica: “Certe dichiarazioni senza prove in un programma giornalistico non dovrebbero esser lasciate al caso. Verissimo, Mediaset e Silvia Toffanin“.