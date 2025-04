Lulù Selassié dopo la condanna per stalking: “Con la denuncia, Manuel Bortuzzo mi ha tradito"

News VIP

Lulù Selassié a Fanpage, ha raccontato tutta la sua versione della storia con Manuel Bortuzzo.

Il tribunale di Roma ha condannato Lucrezia Hailé Selassié a un anno e otto mesi di reclusione per il reato di stalking ai danni dell'ex compagno Manuel Bortuzzo. La sentenza è arrivata il 3 aprile scorso al termine del procedimento con rito abbreviato.

Lulù Selassié: "Il mio errore è stato quello di dare troppo amore a una persona che invece non me ne dava"

>I fatti risalgono al periodo successivo alla fine della storia tra i due, conosciutisi nel 2021 nella casa del Grande Fratello Vip. Quella che inizialmente sembrava una relazione intensa, continuata anche lontano dalle telecamere, si è poi trasformata in un incubo per. Dopo la rottura definitiva, infatti,avrebbe iniziato a perseguitarlo con messaggi minacciosi e atteggiamenti ossessivi. Le indagini hanno rivelato che la giovane non si era rassegnata alla separazione, arrivando a formulare pesanti minacce di morte. Tra le frasi più inquietanti registrate durante l'inchiesta, una in particolare è emblematica: "Se non stai con me, ti ammazzo e mi ammazzo". Il comportamento della principessa ha generato inuno stato di forte agitazione e timore per la propria incolumità. Le continue pressioni psicologiche lo hanno infine spinto a denunciare Selassié alle autorità.

A Fanpage, Lulù, ha raccontato la sua verità in una video intervista pubblicata ieri. La Selassié, ha iniziato a raccontare cosa è accaduto dopo che i due ragazzi sono usciti dalla Casa del Gf Vip:

"Stavamo benissimo, sono andata a vivere da lui e sognavamo di prendere casa insieme. Avevamo una storia normale, ci dividevamo tra lavoro, amici e famiglia. Il 25 aprile, poi, lui ha pubblicato una story su Instagram in cui annunciava la fine della nostra storia, l’ha fatto senza avvisarmi. Quella mattina avevamo discusso per cose futili, c’era di mezzo un nostro collega che lavora come fotografo, ma quando sono tornata a Roma per parlarci, lui non ha voluto incontrarmi e mi ha bloccata ovunque."

In merito all’episodio tanto discusso avvenuto nell’ospedale di Latina, dove Bortuzzo si trovava per alcuni accertamenti medici, Lulù ha respinto con decisione ogni accusa di comportamento aggressivo:

"Non mi sono mai comportata in quel modo, la mia versione è totalmente diversa. È stata l’infermiera ad aprirmi la porta, lui era lì per fare dei controlli e accertarsi che un giorno avrebbe potuto avere dei figli, il nostro sogno era quello di costruire una famiglia insieme. Non ho mai perso il controllo, quella situazione è stata descritta in questo modo per salvare un’altra persona e screditare me. Ho delle prove che confermano la mia versione."

Consapevole della complessità della vicenda giudiziaria, Selassié ha optato per il rito abbreviato nella speranza di chiudere rapidamente la questione, anche per evitare ripercussioni sulla sua carriera. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato, come ha raccontato lei stessa: Riguardo invece all'episodio che si sarebbe verificato a Madeira, dove Manuel sarebbe stato vittima di aggressioni, Lulù ha voluto chiarire la sua posizione:

"Anche in questo caso, la mia versione è del tutto diversa. La nostra storia era terminata a gennaio 2024, ma qualche tempo dopo lui mi ha ricercata e sono andata a Madeira per questo. Era lui a voler tenere la nostra storia nascosta, non posso dire perché, ma non è stata una mia scelta. Ho sofferto molto per questa situazione, lui mi faceva sentire come una cosa di cui avere vergogna, da tenere in un angolino per chissà quale motivo. In Appello, cercherò di dimostrare che lui non aveva paura di me. Chi mi conosce, sa perfettamente che sono una persona molto tranquilla, pacata."

Il dolore per l’intera vicenda si riflette nelle sue parole quando parla della denuncia sporta dall’ex compagno:

"Il fatto che lui mi abbia tradita, sporgendo denuncia contro di me. Ha messo nei guai me e tutta la mia famiglia, visto che questa vicenda ha avuto delle ripercussioni anche sulle mie sorelle, Clarissa e Jessica. Loro sono testimoni, insieme ai miei genitori, del fatto che abbiamo sempre continuato a vederci, anche nel periodo in cui mi accusa di stalking. Io accettavo di nasconderci solo per proteggerlo e per proteggere il nostro legame ma, così facendo, ho danneggiato a me stessa Sì, sono responsabile di aver vissuto questa relazione folle e tossica, ma non mi assumo la responsabilità di averlo minacciato, né di averlo mai aggredito fisicamente. Il mio errore è stato quello di dare troppo amore a una persona che invece non me ne dava"

Respingendo con decisione l’etichetta di "stalker", Lulù si è detta serena nella propria coscienza:

"No, assolutamente, non sono una stalker e la cosa mi fa anche sorridere. Questo termine non rappresenta la mia persona"

Ha poi concluso sottolineando di aver sempre tutelato l’immagine di Bortuzzo, evitando di rivelare dettagli intimi della loro storia:

"Io l’ho sempre tutelato, sia privatamente che pubblicamente. Avrei potuto vendere in esclusiva tanti dettagli sulla nostra relazione, ma non l’ho mai fatto perché il mio unico interesse era quello di stare insieme al ragazzo di cui ero innamorata. Credo che lui dovrebbe prendersi le sue responsabilità."

Infine, alla domanda se avesse qualcosa da dire a Manuel oggi, la risposta è stata netta:

"Niente, perché non ho alcun interesse a parlarci. Né ora, né tra cinquant’anni"