Verissimo, Luk3 racconta della sua esperienza ad Amici e sull'amore per Alessia Pecchia dice: "Non l'ho mai provato prima"

Ospite a Verissimo nella puntata di sabato 12 aprile, Luk3 ha raccontato della sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi e ha svelato cosa prova per Alessia Pecchia. Ecco cosa ha rivelato.

Luk3 è stato uno degli ultimi eliminati dalla scuola di Amici di Maria De Filippi e, nella puntata di sabato 12 aprile, è stato ospite di Verissimo. A Silvia Toffanin ha raccontato della sua esperienza nella classe di Amici 24 e dell'amore che lo lega alla ballerina Alessia Pecchia, conosciuta nel talent di Canale 5.

Amici 24, Luk3 racconta della sua esperienza nel talent

Cantante della squadra dei CuccaLo, Luk3 è stato eliminato da Amici 24 nella puntata di sabato 5 aprile. L'ex allievo ha dovuto perciò dire addio al suo sogno di vincere il talent show nella terza puntata di Amici e a Silvia Toffanin ha raccontato come ha vissuto la sua esperienza nella scuola di Maria De Filippi e quali sfide ha affrontato. Molto amato dai fan, molto meno da Anna Pettinelli, che non ha mai mancato di rinfacciargli il suo giudizio, anche molto duro, Luk3 ha però ammesso che non si pente di nulla della sua esperienza ad Amici 24, perché dopo 7 mesi di percorso ha acquisito una nuova consapevolezza di sé stesso e del suo talento.

Nella scuola ha festeggiato anche il suo 18°anno, realizzando un sogno che da anni si portava dietro. Fin da piccolo, Luk3 ha deciso quale sarebbe stata la sua strada e come avrebbe voluto realizzarlo: "Scrivo da quando sono piccolo, ho scritto la prima canzone per i miei cugini". Il cantante ha speso parole di grande stima per la sua insegnante, Lorella Cuccarini, che non ha mai smesso di credere in lui: "Mi ha accompagnato ed è stata mia madre lì dentro. Era sempre lì a farmi tornare sulla retta via".

Ma ha anche affrontato l'argomento Anna Pettinelli: la speaker è sempre stata molto critica verso il cantante, affidandogli sfide e compiti di continuo, ma su di lei, Luk3 ammette di esserle grato, perché anche i suoi compiti gli hanno permesso di crescere: "Anche le sue parole mi hanno fatto crescere, la rignrazio. Non mi sono mai fatto abbattare da quello che mi diceva".

Luk3 racconta a Verissimo cosa lo lega ad Alessia Pecchia: "Non ho mai provato nulla di simile"

Nella scuola di Amici, Luk3 ha intrecciato una storia d'amore con Alessia Pecchia, allieva della categoria di ballo molto amata sui social. In realtà su di loro erano circolati solo rumors, ma la coppia è uscita allo scoperto solo in prossimità del Serale. Fino a qualche settimana fa, infatti, solo i fan più attenti avevano iniziato a sospettare che tra loro fosse nata una relazione, sebbene sin dall'inizio di Amici 24, Alessia aveva manifestato una certa simpatia per Luk3, scrivendogli una lettera anonima in cui gli confessava di nutrire un'attrazione per lui.

Il cantante ha raccontato a Silvia Toffanin di ciò che lo lega ad Alessia e ha ammesso che per lui è difficile parlare d'amore, perciò, preferisce farlo attraverso la musica. Luk3 ha ammesso di aver trovato una "persona che è la più pura, da non perdere" e che per lui è la prima volta che si innamora e sperimenta un sentimento simile.

Il cantante ha ammess che non vede l'ora di riabbracciarla e di proseguire la loro storia al di fuori del talent show: "È la prima volta che mi innamoro così, non mi era mai capitato di trovare una persona del genere. Manca poco e voglio vederla vincere. Mi emoziona rivedere il nostro saluto però sono sicuro che fuori ci sarà un bellissimo continuo. Le ho detto io andrò alle sue gare e lei ai miei concerti. Ci aspetta un'estate insieme"

