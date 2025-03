Verissimo, le Non è la Rai raccontano della loro esperienza al GF e del loro ritorno in tv

News VIP

Ospiti nella puntata di Verissimo di oggi, domenica 30 marzo, sono state le Non è la Rai: Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo. Le tre ex protagoniste del programma degli anni '90 hanno preso parte all'attuale edizione del Grande Fratello e hanno raccontato a Silvia Toffanin com'è stata la loro esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Verissimo, le Non è la Rai raccontano della loro esperienza al GF

Entrate nella Casa del GF come un unico concorrente, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo si sono ritrovate poi a dover affrontare delle scelte personali all'interno del reality show che le hanno portate a dividersi. Dapprima, Eleonora ha detto addio al programma tv per poter tornare dalla sua famiglia su richiesta del marito e delle sue bambine. Poco dopo a seguirla, brevemente, ma poi in maniera definitiva è stata Pamela Petrarolo. L'ex shogirl ha rivelato che le condizioni di salute di suo padre l'hanno spinta a dire addio al reality show di Signorini, perché desiderava stare accanto al genitore malato. Infine, è toccato a Ilaria Galassi abbandonare la trasmissione qualche mese fa: dopo le vicende che l'hanno vista protagonista di un'accesa lite con Helena Prestes, l'ex showgirl ha iniziato a manifestare una forte insofferenza per l'ambiente del GF, preferendo così autoeliminarsi.

A Silvia Toffanin le tre Non è la Rai hanno raccontato quanto le loro rispettive famiglie siano state fondamentali per il loro percorso nel reality show del GF, nel bene e nel male. Pamela Petrarolo ha anche aggiornato la conduttrice di Canale 5 sulle condizioni di salute del padre: "Non migliora, la situazione è molto scura, ma la speranza non ci abbandona. So che ci sta guardando e che così saremo per lui un momento di distrazione".

Per loro, partecipare al reality show del GF a distanza di anni dai fasti di Non è la Rai, che le ha lanciate, è stato un nuovo tentativo di mettersi in gioco, come sottolineano sia Pamela sia Eleonora: "Questo è un mestiere precario, pensi che se inizi giovane è tutto facile, ma poi ti rendi conto che la vita vera è un'altra e devi fare sacrifici. Noi li abbiamo fatti" ha dichiarato Petrarolo, riferendosi ai tanti lavori di cui si sono occupate nel corso degli anni, dopo aver detto addio al mondo della tv.

Le Non è la Rai svelano cosa si aspettano dal loro ritorno in tv dopo l'esperienza del reality show

L'esperienza del GF, ha poi ammesso Eleonora, ha riacceso in loro la speranza di poter tornare al mondo della televisione, anche se tutte e tre sono ben consapevoli delle difficoltà a cui andranno incontro. Anche Ilaria ha svelato che è stato splendido riunirsi tutte insieme per partecipare al Grande Fratello, ma che è anche consapevole che la "luce" che hanno guadagnato da questa esperienza non durerà per sempre: "Ma dovrò trovare un lavoro, perché quanto può durare questa luce? Uno o due anni? Si deve trovare una soluzione". In attesa di ulteriori sviluppi nel mondo della tv, le tre ex Non è la Rai sono tornate alla loro vita di sempre.

Eleonora Cecere ha ripreso il suo posto di guardia giurata, come provato anche dai selfie dei fan sui social e da uno scatto con un altro gieffino, Iago Garcia: "Sono tornata a fare la guardia giurata, ma armata. C'è stata un'evoluzione, prima ero in servizio fiduciario, ora sto lavorando al Colosseo". Lei e Ilaria Galassi hanno anche pensato a un progetto insieme, ha continuato la showgirl, ma devono ancora valutare come muoversi. Senza peli sulla lingua, invece, Pamela Petrarolo ha ammesso che spera in un ritorno al mondo della tv: "Non demordo, ma voglio insistere. Altrimenti, che l'ho fatto a fare questo GF? Voglio tornare nel giro!".

