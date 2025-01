Grande Fratello, Ilaria Galassi vuole abbandonare il reality: l'indiscrezione

News VIP

Ilaria Galassi vorrebbe abbandonare il Grande Fratello: sul web si è diffusa un'indiscrezione sulla crisi che starebbe vivendo la gieffina.

Al Grande Fratello le tensioni delle ultime settimane hanno messo a dura prova gli animi dei concorrenti e Ilaria Galassi, che scoprirà breve se potrà continuare il suo percorso nel reality show di Canale 5, ha manifestato un certo disagio, dichiarando di voler abbandonare il gioco.

GF, Ilaria Galassi vuole abbandonare il programma: l'indiscrezione

L'ex Non è la Rai è stata protagonista nelle scorse settimane di una lite molto accesa con Helena Prestes: un evento per il quale ha ricevuto un provvedimento, finendo al televoto con una nomination d'ufficio insieme a Helena e Jessica Morlacchi (che ha poi deciso di abbandonare il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini).

La gieffina ha ammesso, già prima di sapere cosa avessero in serbo per lei gli autori del GF, che sperava che venissero presi provvedimenti contro di lei, poiché aveva compreso quanto avesse sbagliato.

In questi giorni, tuttavia, mentre cresce l'attesa per il risultato del televoto, Ilaria Galassi ha ammesso di voler abbandonare il GF, nonostate il ritorno dell'amica Pamela Petrarolo nel reality show. A svelare che la gieffina sarebbe intenzionata ad abbandonare la trasmissione è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza. Il gossipparo, infatti, ha rivelato che per Ilaria è diventato molto difficile continuare a restare nella Casa del GF e che la gieffina è stata colta da una profonda crisi, tanto da trascorrere diverso tempo in confessionale.

GF, Ilaria Galassi abbandona la Casa prima del risultato del televoto?

Ilaria Galassi sarebbe intenzionata ad abbandonare la Casa del GF: a rivelare l'indiscrezione su Instagram è stato Amedeo Venza, che ha pubblicato una nuova indiscrezione sulla gieffina. Messa a dura prova dalle ultime vicende nel reality show, Ilaria Galassi avrebbe deciso di non voler più continuare l'esperienza nel reality show.

La lite con Helena Prestes e i lunghi mesi nel programma l'avrebbero messa a dura prova, come ha svelato Amedeo Venza. Nelle sue stories, l'esperto di gossip ha rivelato che "Ilaria vorrebbe lasciare il programma. Lei è stata per diverso tempo in confessionale presa da una forte crisi".

Ilaria Galassi potrebbe decidere di abbandonare la Casa anche prima di sapere quale sarà il risultato del televoto? Poco dopo la lite con Helena, Ilaria aveva dichiarato che non avrebbe lasciato il GF prima di conoscere il suo provvedimento, ma dopo aver scoperto che a decidere il suo destino sarebbe stato il pubblico con il televoto, potrebbe aver cambiato idea.

