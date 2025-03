Verissimo, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli svelano com'è cambiata la loro vita dopo la nascita del piccolo Kian

News VIP

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda domenica 2 marzo 2025 su Canale 5 per raccontare com'è cambiata la loro vita dopo la nascita del piccolo Kian.

Il 17 gennaio 2025 Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato la nascita del piccolo Kian con una serie di scatti postati sui rispettivi account Instagram. Il primogenito della coppia Prelemi è venuto al mondo il 10 gennaio, ma i due ex vipponi del GFVip hanno deciso di aspettare qualche giorno prima di divulgare la lieta notizia.

A Silvia Toffanin, Giulia Salemi ha rivelato che non hanno detto subito della nascita del piccolo perché il parto si è rivelato piuttosto difficile per lei: "E' stato un parto complesso, ho dovut fare un cesareo, Kian era tropp grande. E' nato una settimana prima del previsto" ha raccontato l'influencer. Dato che anche dopo il cesareo l'influencer ha avuto qualche fastidio, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno deciso di aspettare qualche giorno, anche perché desideravano che "restasse un momento nostro".

Il nome di Kian è stato scelto da Pierpaolo, sebbene molti avessero pensato che si trattasse di una scelta di Giulia o di sua madre Fariba, essendo di lingua persiana. Come svelato dai due diretti interessati il nome del piccolo significa "re" o "re dei re".

Giulia Salemi non ha mai nascosto di essere entusiasta di diventare madre e, sempre a Verissimo, ha raccontato di voler insegnare al suo bambino - che all'epoca non era ancora nato - tutti i valori più importanti, tra i quali il rispetto per le donne. "Ho sempre voluto un figlio, ma sono felice che sia arrivato al momento giusto" ha rivelato ieri alla conduttrice.

Ancora ospiti del talk show di Canale 5, l'influencer italo-persiana e Pierpaolo Pretelli hanno raccontato come stanno vivendo questi primi momenti da neo-genitori.

Sebbene Pretelli abbia già un altro figlio, il piccolo Leonardo, nato dalla storia con Ariadna Romero, ha ammesso che questa nuova nascita la sta vivendo in maniera diversa, più consapevole e che lui e Giulia sarebbero già pronti anche ad accogliere un secondo figlio, nella speranza che questa volta sia una bambina.

