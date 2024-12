Verissimo, Giulia Salemi e le commoventi parole per il figlio: "Sarai il mio piccolo uomo" (VIDEO)

News VIP

Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, l'ex vippona Giulia Salemi ha condiviso alcune parole che ha scritto al figlio non ancora nato.

Giulia Salemi è stata una delle concorrenti più amate del GFVip e ieri, sabato 7 dicembre, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare la sua gravidanza. L'influencer italo-persiana, infatti, è in dolce attesa del suo primo figlio dal compagno Pierpaolo Pretelli. Nello studio di Canale 5 ieri pomeriggio ha rivelato come sta vivendo gli ultimi mesi della gestazione, in attesa di stringere tra le braccia il suo bambino.

Verissimo, Giulia Salemi al suo bambino: "Sarai il mio piccolo grande uomo"

Raggiante e fasciata in un abito color argento, Giulia Salemi è stata accolta da un caloroso applauso in studio. "Sono gli ultimi mesi, se il piccolo non a scherzi, dovrebbe nascere a metà gennaio" ha detto entusiasta l'influencer. A Silvia Toffanin, Giulia ha dichiarato che sta vivendo un momento incredibile della sua vita, pieno di felicità e serenità che non aveva mai provato prima. Sono trascorsi 4 anni dal primo bacio con Pierpaolo Pretelli, conosciuto nella Casa del GFVip e in questi anni la coppia è cresciuta e maturata. Hanno superato molti momenti di crisi, compreso quello che li ha portati quasi a dividersi poco tempo fa.

Tuttavia, il loro amore ha prevalso e i due hanno deciso che era arrivato il momento di diventare una famiglia e poco dopo la loro riconciliazione hanno annunciato che sarebbero diventati genitori. "Con la gravidanza sono cambiati i nostri ritmi, le nostre priorità. Sicuramente come ti ho detto la volta scorsa siamo maturati molto, è cambiato anche il nostro modo di interagire, non ci sono gli screzi di una volta. Siamo cresciuti. Pier, essendo già papà [del piccolo Lonardo, nato da Adriana Romero ndr]." ha raccontato Giulia.

L'influencer ha anche rivelato che per lei è una grande emozione sapere che presto diventerà mamma e che desidera dare al suo bambino dei valori importanti. In un post commovente che ha condiviso con i fan, Giulia Salemi ha scritto alcune parole per il suo bambino:

"Caro amore mio, ancora non ti conosco, ogni giorno che passa ti immagino. Sarai il mio piccolo uomo, il cuore che batte al di fuori del mio corpo. E il motivo per cui spero in un mondo migliore. Io sarò qui a insegnarti con tutto l'amore che posso il valore del rispetto verso le donne. Sarai piccolo, poi grande. Voglio che tu sappia che l'amore non è mai possesso, che la forza non è mai violenza. Che la libertà dell'altro è il dono più grande che puoi custodire. Ti aspetto, mamma"

Giulia ha raccontato che sente una grande responsabilità nei confronti del suo bambino e anche dei valori che desidera trasmettergli: "Voglio trasmettergli valori sani, come bontà, compassione. Vedo poca umanità in giro, spero che il mio piccolo possa crescere in una società migliore. Farò del mio meglio. Non sarò una madre perfetta, ma possiamo tutte impegnarci a essere delle mamme che trasmettono valori importanti".

Verissimo, Giulia Salemi e il rapporto con i suoi genitori

L'influencer ha avuto un rapporto molto complesso con i suoi genitori: il divorzio dei suoi genitori l'ha spinta a crescere prima del previsto e l'ha portata a ricercare nei suoi partner una figura che potesse anche contribuire a darle quella sicurezza che aveva perso come figlia. "Però la loro separazione mi ha dato anche la spinta per andare oltre, per creare il mio futuro, a non autocommiserarmi".

Con suo padre, ammette, ha un bel rapporto, ma si vivono poco: "E' difficile diventare genitori, non c'è un manuale da seguire" e questo le ha fatto comprendere come anche i suoi genitori abbiano fatto del proprio meglio e non ha senso giudicarli per i loro errori passati. L'influencer ha anche ricevuto una lettera dal padre, nella quale il genitore le ha detto scherzosamente "mi piace l'idea di avere un nipotino, ma non chiamarmi nonno, sono ancora troppo giovane e affascinante".

Il padre ha ammesso che, anche se non ha ricevuto il migliore degli esempi dai suoi genitori, ha visto sua figlia cercare di essere una donna straordinaria e una buona mamma. "Sono fiero di te, non te lo dico spesso, ma lo penso sempre" ha poi concluso, facendo commuovere Giulia Salemi. Anche con sua madre l'influencer ha vissuto un rapporto di alti e bassi, sebbene le due siano molto legate. I conflitti vissuti le hanno spinte spesso ad allontanarsi, ma Giulia sa che molte delle mancanze della madre nei suoi confronti sono dipese dall'assenza, durante l'infanzia, di una figura materna che l'amasse e le trasmettesse affetto.

Eppure, ammette l'infuencer, non se la sente di giudicarla, proprio perché sa che Fariba ha fatto del suo meglio per essere un buon genitore e anche sua madre l'ha sorpresa con un tenero messaggio per lei. Giulia si è nuovamente commossa e ha commentato così le parole di sua madre:

"Questo messaggio mi ha stupito perché lei è molto orgogliosa. Le sono estremamente grata. Per una volta voglio essere io a dire: grazie, mamma, per tutto quello che hai fatto per me"

