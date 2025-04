Amici 24, Francesca Bosco eliminata dal Serale: la dedica d'amore di Jacopo Sol

News VIP

Francesca Bosco fuori dal Serale di Amici 24. La ballerina e allieva di Deborah Lettieri ha perso al ballottaggio iniziale contro TrigNO e Nicolò ed è stata costretta a lasciare il talent show di Maria De Filippi: "Non sono delusa, ma piena di garatitudine".

La quinta puntata del Serale di Amici, andata in onda ieri sabato 19 aprile 2025 su Canale 5, ha visto l'eliminazione di Francesca Bosco e Senza Cri, nome d'arte di Cristiana Carella. Le due allieve della 24esima edizione hanno perso ai rispettivi ballottaggi e sono state costrette ad abbandonare definitivamente il popolare talent show di Maria De Filippi.

Francesca fuori dal Serale di Amici 24

Francesca Bosco è stata la prima eliminata della quinta puntata del Serale di Amici 24. L'allieva della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri ha perso al ballottaggio contro i suoi compagni Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnagrande) ed è stata costretta ad abbandonare la scuola. Dopo aver ringraziato tutti rivelando di essere felice del percorso fatto nella scuola, la giovane e talentuosa ballerina ha ricevuto ben due proposte di lavoro : una da parte della Budapest Dance Theatre - DEPO e una da parte della compagnia di Artemis Danza.

Emozionatissima, Francesca ha ringraziato Maria per l'opportunità e salutato tutti i suoi compagni di scuola: "Grazie davvero". A raggiungerla Jacopo Sol che, prima di lasciare lo studio insieme alla sua amata ballerina, ci ha tenuto a dedicarle pubblicamente parole di grande affetto e stima:

Volevo ringraziarla a nome di tutti, sei una persona speciale, se non ci fossi stata tu sarei stato una persona diversa. Quando balli brilli, hai qualcosa di speciale. Lei aveva paura del dopo, quindi sono contento che hai vinto queste cose, te lo meriti.

Le prime dichiarazioni di Francesca dopo l'eliminazione dal Serale

Raggiunta dai microfoni di Witty, Francesca Bosco ha fatto un bilancio della sua esperienza nella scuola di Amici. Un'esperienza davvero intensa, ricca di emozioni e caratterizzata dalla dolce storia d'amore con il cantante Jacopo Sol. La giovane e talentuosa ballerina ha anche colto l'occasione anche per commentare le proposte di lavoro ricevute dopo l'eliminazione dalla gara:

Credo di stare bene...non sono delusa, sono piena di gratitudine nei confronti di tutte quelle persone che mi hanno accompagnato in questo percorso. Porterò questo sogno che ho vissuto per sempre con me. Sono cresciuta sia umanamente che artisticamente. Amo tutti loro. Qua ho imparato a confrontarmi, sono cambiata. Continuerò a lavorare per il mio sogno. Mi sento fortunata, è un'esperienza che capita una volta nella vita.

Con l'uscita di scena di Francesca e Senza Cri (Cristiana Carella), i ragazzi in corsa per la vittoria finale sono i cantanti Antonia Nocca, Jacopo Sol, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro), e i ballerini Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci e Francesco Fasano. L'appuntamento è per sabato 26 aprile 2025 in prima serata su Canale 5 con la sesta puntata del Serale.

