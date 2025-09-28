Verissimo, Floriana Secondi sul ritorno al Grande Fratello: "Aspettavo da tempo questo momento"

News VIP

Floriana Secondi è stata una delle storiche vincitrici del GF. A Verissimo, dove è stata ospite nella puntata di oggi, domenica 28 settembre, Floriana ha raccontato la sua emozione di tornare come opinionista del reality.

Chi ha seguito il Grande Fratello fin dalle sue prime edizioni ricorderà sicuramente Floriana Secondi, iconica vincitrice del reality di Canale 5. A distanza di venti anni da quell'esperienza nella Casa più spiata d'Italia, tornerà nel reality show in veste di opinionista. Ospite della puntata di Verissimo di oggi, domenica 28 settembre, l'ex vincitrice del GF ha raccontato della sua vita, dalla vita in Collegio all'amore per il figlio Domiziano e a questa nuova esperienza in televisione che per lei è un riscatto.

Verissimo, Floriana Secondi racconta la sua vita: il Collegio, l'amore mancato dei genitori e il legame per il figlio Domiziano

La vita di Floriana Secondi non è stata mai facile, come riepiloga a Verissimo, nella puntata di oggi, domenica 28 settembre: quando era molto piccola, sua madre cadde nel girone della droga e lei fu affidata a un Collegio religioso, che in qualche modo l'ha preparata per l'esperienza che è stata poi il Grande Fratello. Quando era ancora adolescente venne affidata al padre e alla sua compagna, ma anche lì non era riuscita a sentire di appartenere a una famiglia. Solo grazie all'amore per Angelo, il suo compagno e padre di suo figlio e con cui ha una relazione stabile da 13 anni, ha finalmente raggiunto una stabilità e ha conosciuto la gioia di appartenere a un nucleo famigliare. Dalla loro unione è nato Domiziano, il suo unico figlio, per il quale ha un affetto profondo.

Avrebbe voluto anche altri figli, ma non è stato possibile, come ha rivelato a Silvia Toffanin: " Ne avrei voluti cento ma la vita non me lo ha permesso, forse un genitore di un figlio singolo si comporta diversamente [...] Si sarebbe meritato una madre migliore di me, anche se dicono che non è così"

Negli ultimi due anni la sua vita ha subito diversi contraccolpi: non solo la perdita del cugino, che ha perso la vita tragicamente, ma anche la malattia del compagno. "Angelo è un uomo che non ha mai fumato, che si è sempre comportato bene e da due anni combatte contro uno dei tumori più brutti che ci siano. Il nostro rapporto è cambiato tantissimo, non so dove ho trovato la forza, lui mi ha aiutata, mi ha aiutata a centrarmi, era ciò di cui avevo bisogno".

Floriana Secondi e il ritorno al Grande Fratello: "Aspettavo da anni questo momento"

Dopo la sua vittoria al Grande Fratello nel lontano 2003, per la terza edizione del reality show, Floriana Secondi è pronta a mettersi in gioco come opinionista della nuova edizione che partirà domani, lunedì 29 settembre. Insieme a lei in studio ci saranno Ascanio Pacelli e Cristina Plevani, entrambi storici ex gieffini.

La scelta è ricaduta su loro tre perché, come ha raccontato Simona Ventura, nuova conduttrice del GF, volevano in studio personaggi che sapessero cosa avrebbero affrontato i nuovi gieffini nella Casa. Per Floriana, questo ritorno in tv è un sogno a lungo atteso e che finalmente si sta avverando:

"Aspettavo da tanto questo momento. Spero di non deludere il mio pubblico, è casa per me, questo è un ritorno a casa"

Anche a Tv Sorrisi e Canzoni, l'ex vincitrice ha ammesso di essere emozionata di tornare in un luogo che le ha dato tanto e ha offerto il suo consiglio ai futuri concorrenti: "Il Gf è il mio riscatto, la mia più grande emozione. Un consiglio per i nuovi inquilini? Solo uno, essere se stessi. È la carta vincente. Mai pensare di essere i migliori. Ognuno viene scelto per il proprio carattere e le proprie sfumature. Stare senza tecnologia fa bene, è una forma di "pulizia" e fa uscire davvero la persona per ciò che è".

