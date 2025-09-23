TGCom24
Grande Fratello, Floriana Secondi prima del debutto come opinionista: "Ecco qual è la carta vincente"

Eleonora Gasparini

Floriana Secondi è pronta a tornare al Grande Fratello: ecco cosa ha rivelato la vincitrice della terza edizione del reality show prima del suo debutto come opinionista.

Lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello. Al timone per la prima volta ci sarà Simona Ventura, che sarà accompagnata in questa avventura televisiva da tre opinionisti d'eccezione: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Le prime parole di Floriana Secondi prima del ritorno al Gf

L'attesa è quasi finita. Lunedì 29 settembre 2025 andrà in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Un'edizione davvero speciale, che segnerà un vero e proprio ritorno alle origini. Come già anticipato dalla conduttrice Simona Ventura, infatti, che il cast sarà formato da personaggi sconosciuti dal grande pubblico, non ci saranno ripescaggi o ingressi a sorpresa e verrà data maggior attenzione alle storie dei protagonisti.

A proposito del cast, negli ultimi giorni, sono stati presentati i primi sei concorrenti ufficiali della nuova edizione che lunedì prossimo varcheranno la famosa porta rossa: il pugile Matteo Azzali, la piercer Anita Mazzotta, Jonas Pepe, Omer Elomari, la romana Francesca e il medico Giulio Carotenuto.

Insieme alla Ventura, in studio ci saranno i protagonisti di tre edizioni storiche del reality show: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. I tre ex amati gieffini, che hanno vissuto in prima persona l'avventura nella Casa più spiata d'Italia, commenteranno le dinamiche del gioco e daranno preziosi consigli ai nuovi concorrenti.

Floriana e i consigli ai nuovi concorrenti del Gf

Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi sono i tre commentatori d'eccezione dell'attesissima edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Intervistati dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, i tre ex gieffini hanno raccontato cosa rappresenta per loro il reality show e dato qualche prezioso consiglio ai nuovi concorrenti.

Il ritorno più atteso è quello di Floriana, amatissima dal pubblico di Canale 5 per la sua schiettezza e spontaneità. Per chi non lo sapesse, lei ha vinto la terza edizione del Gf, ha partecipato a diversi programmi televisivi e oggi lavora nell'ambito della ristorazione. "Per me il Gf è casa" ha dichiarato la romana, che ha poi continuato rivelando:

Il Gf è il mio riscatto, la mia più grande emozione. Un consiglio per i nuovi inquilini? Solo uno, essere se stessi. È la carta vincente. Mai pensare di essere i migliori. Ognuno viene scelto per il proprio carattere e le proprie sfumature. Stare senza tecnologia fa bene, è una forma di "pulizia" e fa uscire davvero la persona per ciò che è.

