Amici 24, i fan infuriati con Cristiano Malgioglio per il giudizio nella sfida tra Antonia e Francesco: ecco perché (VIDEO)

I fan di Amici 24 non sono molto felici del giudizio di Cristiano Malgioglio per la sfida tra Antonia e Francesco, nel corso della sesta puntata del Serale. Ecco perché!

Ieri sera, sabato 26 aprile, è andata in onda su Canale 5 la sesta puntata del Serale di Amici 24: al ballottaggio finale sono finiti Chiara Bacci e TriGNO, ma, con un colpo di scena, nessuno dei due allievi è stato eliminato. A determinare questo risultato inaspettato è stato il mancato voto di Cristiano Malgioglio, che si è rifiutato di votare. Sebbene in questo caso il giudizio di Malgioglio sia stato ben accetto, in una precedente sfida - quella che ha visto contrapposti Antonia e Francesco - è stato contestato da alcuni fan infuriati. Ecco perché!

Amici 24, Cristiano Malgioglio fa infuriare i fan per il giudizio nella sfida tra Antonia e Francesco: ecco perché!

Cristiano Malgioglio è oramai una figura "di casa" ad Amici di Maria De Filippi: il paroliere, infatti, è tornato nel talent show come giudice per la terza volta consecutiva. Durante la sesta puntata del Serale di Amici 24 è stato il mancato giudizio di Malgioglio a salvare Chiara Bacci e TriGNO al ballottaggio finale, facendo esultare i fan della coppia di allievi. Tuttavia, in una precedente situazione, il giudizio del paroliere ha scatenato la furia di alcuni fan, che hanno ritenuto che la preferenza espressa non sia stata assegnata in maniera corretta.

Questa circostanza si è verificata durante la sfida tra Antonia Nocca e Francesco Fasano. Già in precedenza, Malgioglio aveva espresso grande ammirazione per gli allievi, sottolineando la bravura di entrambi nei rispettivi campi artistici. Tuttavia, in questo particolare caso, il giudice ha deciso di espriemere un giudizio a favore di Antonia, portando così la squadra degli Zerbi-Cele a vincere la sfida.

I fan, tuttavia, gli hanno contestato il voto perché durante l'esibizione di Francesco sulle note del brano Ti muovi, il giudice invece di osservare l'allievo ballare, aveva gli occhi chiusi (anche se non per tutta la durata del brano) e si abbandonava alla canzone, non prestando perciò la giusta attenzione all'esibizione. Sui social, molti fan infuriati hanno sottolineato questo dettaglio e hanno così criticato Malgioglio.

Amici 24, Cristiano Malgioglio salva Chiara e TriGNO: colpo di scena inaspettato!

Nonostante le critiche per il suo giudizio nella sfida tra Antonia e Francesco, il voto di Cristiano Malgioglio è stato determinante in un altro caso: quello del ballottaggio finale tra Chiara Bacci e TriGNO. I due innamorati erano entrambi a rischio eliminazione ma poiché il paroliere si è rifiutato di votare, si è deciso che nessuno dei due avrebbe abbandonato la scuola e con un colpo di scena al Serale, sia Chiara sia TriGNo restano nella scuola.

Prima di conoscere l'esito della sfida, i due allievi si sono ritrovati in casetta e hanno deciso di parlarsi a cuore aperto, in quelli che potevano essere gli ultimi momenti vissuti all'interno della scuola di Canale 5. "Mi hai migliorato la vita" ha dichiarato emozionata Chiara "mi sento molto più me stessa, non pensavo che questo posto potesse darmi così tanto". A lei ha fatto eco TriGno che ha dichiarato "A me questo posto ha dato te".

I due allievi erano entrambi preoccupati dell'esito della sfida, ma l'intervento di Maria De Filippi ha tranquillizato entrambi: la conduttrice, infatti, ha rivelato che Cristiano Malgioglio aveva deciso di non votare e questo comportava che entrambi sarebbero rimasti in gara ancora insime: "Il finale attualmente non lo so, quello che so per certo è che non c'è nessuna eliminazione, almeno fino alla prossima puntata. Verranno chiamati tutti e tre o solo lui. Non so ancora nulla, in settimana vi dico tutto".

