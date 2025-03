Verissimo, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro ricordano Eleonora Giorgi: "Ha sorriso fino alla fine"

News VIP

Ospiti a Verissimo, nella puntata di oggi, domenica 16 marzo, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro hanno ricordato la madre Eleonora Giorgi, scomparsa dopo una lunga malattia il 3 marzo.

Eleonora Giorgi è venuta a mancare lunedì, 3 marzo, all'età di 71 anni dopo una lunga malattia. I suoi figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, hanno voluto ricordare la madre con una lunga intervista a Verissimo, nella puntata andata in onda oggi, domenica 16 marzo, su Canale 5.

Verissimo, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli ricordano la madre Eleonora Giorgi

A Verissimo, nel corso dei mesi precedenti, Eleonora Giorgi aveva raccontato della sua malattia e delle cure a cui si era sottoposta e la conduttrice Silvia Toffanin aveva voluto ricordarla la settimana scorsa. Insieme alla conduttrice Silvia Toffanin, l'attrice aveva ripercorso le tappe che l'avevano portata a scoprire del cancro al pancreas e di come la sua vita era cambiata dpo quella scoperta. Il talk show ha anche seguito il matrimonio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, anticipato di qualche mese per permettere a Eleonora Giorgi di essere presente ed è al talk show di Canale 5 che i due figli dell'attrice hanno deciso di affidare il ricordo della madre.

Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro non hanno nascosto di star vivendo un periodo difficile, complesso, addolcito dall'affetto del pubblico e dalla consapevolezza che la testimonianza di Eleonora Giorgi è stata d'aiuto a chi sta vivendo una situazione simile. "La sua era una forma di tumore molto aggressiva" ha rivelato Rizzoli "alcuni riescono a sconfiggerlo, lei non ce l'ha fatta. Ma se abbiamo potuto raccontare la sua storia e farla conoscere al mondo è stato anche merito tuo, Silvia". L'attrice, hanno raccontato i figli, si è assicurata che continuassero a essere sempre uniti ed entrambi hanno confermato che la malattia ha permesso alla famiglia di unirsi e vivere in maniera serena questi mesi complessi: "Lei sapeva che insieme siamo più forti, prima vivevamo le vite che vivono i fratelli, ci sentivamo, ma ora è diverso e sappiamo che continueremo a essere così uniti, come voleva lei". Alle parole di Andrea Rizzoli ha fatto eco anche Ciavarro, che ha sottolineato che se un tempo la colonna portante della sua vita era la madre, ora che non c'è più questo onere e onore spetta al fratello maggiore.

I due hanno anche commentato la presenza e il sostegno che Massimo Ciavarro, secondo marito di Eleonora Giorgi e padre di Paolo, ha dato loro in questa situazione. Il giorno in cui Eleonora Giorgi è venuta a mancare, al suo capezzale, fin dalle prime luci dell'alba, c'era Massimo Ciavarro. "I dottori avevano detto che sarebbe vissuta altre 48 ore ancora, ma quella mattina, con grande sensibilità, Massimo ci ha chiamato e ci ha detto che dovevamo venire in ospedale. Mentre lui era a prendere un caffé, noi le abbiamo tenuto la mano e lei se n'è andata così. E' stato strano, ma importante per noi vivere quel momento insieme".

Verissimo, il ricordo di Eleonora Giorgi nelle parole dei figli Andrea e Paolo: l'amore per il nipotino Gabriele

Paolo Ciavarro ha anche raccontato del toccante legame che la madre ha sempre avuto con suo nipote, Gabriele, nato dalla relazione tra Paolo e Clizia Incorvaia. La stessa attrice, in alcune interviste precedenti alla sua morte, aveva rivelato che non aveva voluto dire al nipotino di essere malata, anche se Gabriele sembrava aver compreso che la sua nonna non stava bene e che dopo la sua morte avrebbero dovuto dire al piccolo che la sua nonna era diventata un angelo. Ciavarro ha rivelato che anche questo desiderio della madre è stato esaudito: "Gabriele è piccolo, ha solo 3 anni, ma sa che la nonna è stata chiamata in cielo da Dio e lo protegge dal cielo".

Eleonora Giorgi ha potuto dire addio al piccolo Gabriele la sera prima di spirare: con una videochiamata, ha svelato Paolo Ciavarro, la madre ha salutato il bambino per un'ultima volta: "Mi ha fatto promettere di continuare a comprargli gli animaletti con cui giocavano insieme e io lo faccio. Mi fa male pensare che non ci sarà nella vita di Gabriele".

Nonostante il dolore, entrambi i figli hanno ammesso che Eleonora Giorgi se n'è andata felice e con il sorriso, perché aveva potuto dire addio alle persone che amava e aveva fatto promettere loro di non piangere la sua dipartita: "Voleva che fossimo felici, scherzava, fino alla fine ha fatto battute su sé stessa e sugli altri, se n'è andata con il sorriso" hanno rivelato Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro.