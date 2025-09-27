Verissimo, Ascanio Pacelli si racconta: "Torno al Grande Fratello dopo 20 anni" (VIDEO)

News VIP

Ascanio Pacelli è stato ospite della puntata di Verissimo di oggi, sabato 27 settembre, per raccontare il suo ritorno al Grande Fratello come opinionista!

La nuova edizione del Grande Fratello riparte da lunedì 29 settembre su Canale 5 con Simona Ventura alla conduzione e tre nuovi opinionisti in studio a commentare le vicende dei concorrenti all'interno della Casa più spiata d'Italia. Per questa nuova stagione, sono stati scelti come opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli: quest'ultimo si è raccontato a Verissimo, nella puntata di oggi, sabato 27 settembre, ricordando la sua esperienza da gieffino avvenuta ben 20 anni fa...

Verissimo, Ascanio Pacelli ospite si racconta: "Il GF mi ha aiutato a trovare l'amore con Katia"

Concorrente della quarta edizione del GF, Ascanio Pacelli tornerà nel reality show di Canale 5 a distanza di 20 anni, ma con un ruolo del tutto diverso: sarà uno dei tre nuovi opinionisti che affiancheranno Simona Ventura nella nuova edizione. Invece, nel 2004 era "il rampollo che non si voleva sposare" come ha ricordato Silvia Toffanin nello studio di Verissimo.

Ma, nella Casa, Pacelli ha incontrato l'amore della sua vita, la sua attuale moglie e madre dei suoi figli, Katia Pedrotti, con cui ha convolato a nozze meno di un anno dopo la fine del percorso nel programma: "Dissi ai miei genitori che volevo essere single per tutta la vita e invece 11 mesi e mezzo dopo ero sposato". Ad accoglierlo nello studio di Verissimo c'era anche un tenero video messaggio di Katia Pedrotti, la cui voce ha ripercorso i 20 anni di amore e vita insieme, arricchita dall'arrivo dei figli Matilda e Tancredi. "Siamo un'anomalia noi" ha raccontato Pacelli a Toffanin "perché le coppie si lasciano. Ma il GF ci ha aiutato perché nella Casa emergono prima i difetti delle persone e io ho conosciuto prima questi e anche lei. Ma la verità è che ancora adesso la amo e la cerco e lei è una madre meravigliosa". Non sono mancati i momenti di crisi, ha raccontato Pacelli, soprattutto, con la nascita di Matilda, la loro primogenita, ma niente che non si potesse affrontare insieme.

Ascanio Pacelli ha poi rivelato come si è sentito quando gli è arrivata l'inaspettata proposta di tornare al GF: "Incredibile, è accaduto tutto troppo in fretta...ti chiamano e ti chiedono ' ti va di fare il commentatore al GF, con Simona Ventura' e tu non capisci più nulla, dici 'wow', ma il GF mi ha sempre spiazzato. E, sì, sarò l'unico uomo, perché ci sono tutte donne in studio...".

Grande Fratello, Ascanio Pacelli anticipa: "Ecco cosa voglio dire ai nuovi gieffini..."

Come già Simona Ventura aveva annunciato a Verissimo, la scelta di questi opinionisti è derivata dal desiderio di avere in studio ex gieffini che avessero vissuto il GF e che sapessero cosa avrebbero passato i concorrenti nella Casa.

Pacelli ha ricordato anche il successo della sua edizione - "ci dissero che avevamo fatto 13 milioni di spettatori durante Sanremo" - ma anche come quella popolarità non ha cambiato né lui né Katia e di come quel successo sia svanito altrettanto rapidamente. E, proprio in merito alla popolarità che si associa al programma, Ascanio Pacelli ha avuto un messaggio importante per i futuri concorrenti del GF:

"Ciò che voglio che capiscano i nuovi concorrenti è che il GF non deve essere un trampolino di lancio. Ma, un viaggio e come tale deve essere vissuto, ne va goduta ogni sfumatura...ma poi finisce. Può essere un percorso di vita che ti migliora, ma non devono entrare con l'ambizione di avere successo fuori"

Scopri le ultime news su Verissimo