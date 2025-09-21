TGCom24
Home | VIP | News | Verissimo | Grande Fratello, Simona Ventura svela i tre opinionisti: Plevani, Pacelli e Secondi
Schede di riferimento
Verissimo
Verissimo
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Simona Ventura svela i tre opinionisti: Plevani, Pacelli e Secondi

Anita Nurzia

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Simona Ventura ha parlato della sua imminente avventura al timone del Grande Fratello, confermando la presenza di tre noti ex concorrenti che l'affiancheranno in studio.

Grande Fratello, Simona Ventura svela i tre opinionisti: Plevani, Pacelli e Secondi

Poco più di una settimana separa i telespettatori dal ritorno del Grande Fratello e tutto è ormai pronto: la nuova edizione del reality di Canale 5 sta per aprire le porte con 18 concorrenti – numero che potrebbe aumentare – e con una novità importante alla guida, Simona Ventura.

Grande Fratello, Simona Ventura a Verissimo: "È stato tutto inaspettato"

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la conduttrice ha raccontato l’emozione provata quando ha saputo che sarebbe stata lei a raccogliere il testimone di uno dei programmi più iconici della televisione italiana.

"Per me è stato tutto inaspettato, ma sono pronta ed entusiasta. Per me è un ritorno alla conduzione dei reality, dopo 14 anni. Facevo L’Isola dei Famosi da opinionista e i dirigenti Mediaset mi hanno chiesto: “vorresti fare un provino per presentare un reality?” e io ho accettato. Il provino era per un reality bellissimo, La Fattoria, poi è andato bene e solo a quel punto mi hanno detto: “In realtà era un provino per trovare la nuova conduttrice del Grande Fratello e sei tu”. Io stavo per svenire dall’emozione e ovviamente ho detto di sì. Abbiamo iniziato subito a lavorare e stiamo facendo un bel lavoro, non vogliamo deludere il pubblico"

La Ventura ha voluto sottolineare come questa nuova edizione guardi alle radici del programma: i concorrenti saranno persone comuni, con storie da raccontare, e non tutti coloro che compaiono negli spot tv diventeranno ufficialmente gieffini. "Non si è concorrenti fino a che non si varca la solenne porta rossa", ha ricordato.

Il cast sarà molto variegato, con età compresa tra i 19 e i 50 anni, e un mix di esperienze di vita diverse: "Ci sono laureati, persone con storie da raccontare, uomini e donne che fanno lavori normali e anche umili", ha raccontato la conduttrice.

Gli opinionisti: tre ex gieffini storici

Accanto a lei in studio non mancheranno volti noti al pubblico del GF. Simona Ventura ha presentato ufficialmente i tre commentatori che la affiancheranno: Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello, Ascanio Pacelli, che ha trovato l’amore della sua vita proprio nella Casa, e Floriana Secondi, la verace vincitrice della terza edizione. "Sono tanto felice di avere con me questi tre ex gieffini che mi aiuteranno, visto che sono una novellina del Grande Fratello", ha spiegato Supersimo con entusiasmo.

Durante l’intervista a Verissimo, Silvia Toffanin e la “tigre di Chivasso” hanno mandato in onda i provini dei primi due aspiranti concorrenti: Anita Mazzotta, tatuatrice, e Matteo Azzali, pugile. Due storie diverse che anticipano il mosaico umano che il reality sta per presentare al pubblico. La macchina del Grande Fratello è dunque pronta a rimettersi in moto, e Simona Ventura si prepara a tornare protagonista nel ruolo di padrona di casa: tra emozione, aspettative e un cast tutto da scoprire, la nuova avventura sta per cominciare.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Verissimo
Verissimo
Grande Fratello
Grande Fratello
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: le ultime indiscrezioni sulla rottura
news VIP Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: le ultime indiscrezioni sulla rottura
Melissa Satta si sbottona sulla relazione con Carlo Beretta: ''All’inizio ero prevenuta''
news VIP Melissa Satta si sbottona sulla relazione con Carlo Beretta: ''All’inizio ero prevenuta''
Un Posto al Sole Anticipazioni 22 settembre 2025: Silvia dice basta ma Michele non vuole ascoltarla!
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 22 settembre 2025: Silvia dice basta ma Michele non vuole ascoltarla!
Grande Fratello: Chi è Jonas Pepe? Età, Carriera, Instagram. Tutto sul concorrente del Reality di Canale5
news VIP Grande Fratello: Chi è Jonas Pepe? Età, Carriera, Instagram. Tutto sul concorrente del Reality di Canale5
La forza di una donna: Ecco com'è oggi Doruk della Soap Turca (FOTO)
anticipazioni TV La forza di una donna: Ecco com'è oggi Doruk della Soap Turca (FOTO)
Ballando con le Stelle, questa edizione sarà la più lunga di sempre: ecco quante puntate andranno in onda!
news VIP Ballando con le Stelle, questa edizione sarà la più lunga di sempre: ecco quante puntate andranno in onda!
Chiara Ferragni, polemiche per la nuova collezione: assomiglia a quella di un noto influencer
news VIP Chiara Ferragni, polemiche per la nuova collezione: assomiglia a quella di un noto influencer
Balene - Amiche per sempre: stasera su Rai 1 la prima puntata della serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti
anticipazioni TV Balene - Amiche per sempre: stasera su Rai 1 la prima puntata della serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV