Grande Fratello, Simona Ventura svela i tre opinionisti: Plevani, Pacelli e Secondi

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Simona Ventura ha parlato della sua imminente avventura al timone del Grande Fratello, confermando la presenza di tre noti ex concorrenti che l'affiancheranno in studio.

Poco più di una settimana separa i telespettatori dal ritorno del Grande Fratello e tutto è ormai pronto: la nuova edizione del reality di Canale 5 sta per aprire le porte con 18 concorrenti – numero che potrebbe aumentare – e con una novità importante alla guida, Simona Ventura.

Grande Fratello, Simona Ventura a Verissimo: "È stato tutto inaspettato"

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la conduttrice ha raccontato l’emozione provata quando ha saputo che sarebbe stata lei a raccogliere il testimone di uno dei programmi più iconici della televisione italiana.

"Per me è stato tutto inaspettato, ma sono pronta ed entusiasta. Per me è un ritorno alla conduzione dei reality, dopo 14 anni. Facevo L’Isola dei Famosi da opinionista e i dirigenti Mediaset mi hanno chiesto: “vorresti fare un provino per presentare un reality?” e io ho accettato. Il provino era per un reality bellissimo, La Fattoria, poi è andato bene e solo a quel punto mi hanno detto: “In realtà era un provino per trovare la nuova conduttrice del Grande Fratello e sei tu”. Io stavo per svenire dall’emozione e ovviamente ho detto di sì. Abbiamo iniziato subito a lavorare e stiamo facendo un bel lavoro, non vogliamo deludere il pubblico"

La Ventura ha voluto sottolineare come questa nuova edizione guardi alle radici del programma: i concorrenti saranno persone comuni, con storie da raccontare, e non tutti coloro che compaiono negli spot tv diventeranno ufficialmente gieffini. "Non si è concorrenti fino a che non si varca la solenne porta rossa", ha ricordato.

Il cast sarà molto variegato, con età compresa tra i 19 e i 50 anni, e un mix di esperienze di vita diverse: "Ci sono laureati, persone con storie da raccontare, uomini e donne che fanno lavori normali e anche umili", ha raccontato la conduttrice.

Gli opinionisti: tre ex gieffini storici

Accanto a lei in studio non mancheranno volti noti al pubblico del GF. Simona Ventura ha presentato ufficialmente i tre commentatori che la affiancheranno: Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello, Ascanio Pacelli, che ha trovato l’amore della sua vita proprio nella Casa, e Floriana Secondi, la verace vincitrice della terza edizione. "Sono tanto felice di avere con me questi tre ex gieffini che mi aiuteranno, visto che sono una novellina del Grande Fratello", ha spiegato Supersimo con entusiasmo.

Durante l’intervista a Verissimo, Silvia Toffanin e la “tigre di Chivasso” hanno mandato in onda i provini dei primi due aspiranti concorrenti: Anita Mazzotta, tatuatrice, e Matteo Azzali, pugile. Due storie diverse che anticipano il mosaico umano che il reality sta per presentare al pubblico. La macchina del Grande Fratello è dunque pronta a rimettersi in moto, e Simona Ventura si prepara a tornare protagonista nel ruolo di padrona di casa: tra emozione, aspettative e un cast tutto da scoprire, la nuova avventura sta per cominciare.

