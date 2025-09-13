TGCom24
Verissimo, Anna Tatangelo svela il sesso del suo secondo figlio: "Sono felice di diventare mamma di nuovo"

Maria Castaldo

Ospite a Verissimo, nella puntata di oggi, sabato 13 settembre, Anna Tatangelo ha svelato in anteprima il sesso del suo secondo figlio e racconta come procede la sua gravidanza!

Oggi, sabato 13 settembre, per la prima puntata della nuova edizione di Verissimo, Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio a Canale 5 la futura neo mamma Anna Tatangelo. In anteprima, la cantante, che è in dolce attesa del suo secondo figlio dal compagno Giacomo Buttaroni, ha rivelato il sesso del suo secondo figlio e ha raccontato come sta vivendo la sua seconda gravidanza.

Verissimo, Anna Tatangelo e il suo secondo figlio: "Questa è una scelta di libertà"

Anna Tatangelo è stata la prima ospite della nuova edizione di Verissimo, l'amatissimo talk show di Canale 5 che è ripartito oggi, sabato 13 settembre, con una nuova stagione di interviste. L'artista è stata al centro delle pagine di gossip questa estate per l'annuncio della sua seconda gravidanza, una notizia che ha lasciato senza parole i fan, poiché Anna Tatangelo aveva tenuto nascosta anche la relazione con Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio con cui ha intrapreso una storia d'amore che presto li porterà a diventare genitori. Per Anna Tatangelo si tratta del secondo figlio, essendo diventata mamma di Andrea D'Alessio, nato dalla storia decennale con Gigi D'Alessio.

Alla conduttrice, Anna Tatangelo ha confermato di essere al sesto mese di gravidanza e che il suo secondo figlio nascerà a Natale. La cantante ha anche raccontato che Andrea, il suo primogenito, è diventato molto protettivo con lei e che è entusiasta di accogliere un nuovo fratellino/sorellina. Sulla sua seconda gravidanza Anna Tatangelo ha confessato:

"Quando ho avuto Andrea avevo 22 anni, oggi sto vivendo questa gravidanza in maniera diversa, come un dono dal cielo, penso ci sia anche lo zampino della mia mamma. La sto vivendo e accogliendo con maggiore serenità"

La madre della cantante è venuta a mancare da qualche tempo e Anna Tatangelo ha ammesso di sentirla vicina come non mai e che sua madre sarebbe stata felice di sapere che la loro famiglia avrebbe accolto un altro membro.

Anna Tatangelo svela a Verissimo il sesso del secondo figlio e racconta del compagno Giacomo Buttaroni

Anna Tatangelo ha poi deciso di svelare nello studio di Canale 5 se il suo secondogenito sarà un bambino o una bambina e lo schermo dello studio di Verissimo si è così illuminato di...rosa! Anna Tatangelo diventerà mamma di una bambina! L'artista ha così dichiarato che dietro l'arrivo della sua piccola, di cui non ha ancora svelato il nome, ci sia anche lo zampino della madre, che aveva sempre desiderato una nipotina. Silvia Toffanin le ha anche chiesto di Giacomo Buttaroni, il misterioso compagno di Anna Tatangelo e padre della futura nascitura.

Buttaroni è un allenatore di calcio e dallo scorso autunno frequenta la cantante: la loro relazione, tuttavia, a eccezione di alcune foto apparse su una rivista, è sempre rimasta nell'ombra, poiché entrambi i diretti interessati desideravano mantenere la rispettiva privacy. A proposito di Giacomo Buttaroni, Anna Tatangelo ha dichiarato:

"Lui non è parte del mondo dello spettacolo e desidera restare lontano dai riflettori. Ma condividiamo gli stessi valori e lui mi ha fatto cambiare idea sull'amore e su molte cose. Questa relazione e questa gravidanza sono una scelta di libertà, poiché per anni ho dovuto giustificare le mie scelte, tutto ciò che facevo. Ora, sento di vivere un nuovo inizio. Sono felice di diventare di nuovo mamma"

