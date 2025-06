Anna Tatangelo è in dolce attesa, lo scatto sui social e la dedica al futuro nascituro: "Oggi sei tu la mia scelta"

News VIP

La cantante Anna Tatangelo ha confermato i rumors su una sua gravidanza con un post su Instagram: ecco quali sono state le reazioni del fan!

Anna Tatangelo è in dolce attesa: la cantante ha annunciato pubblicamente la sua gravidanza, con un post su Instagram che mostra in uno scatto in bianco e nero una foto del suo pancione. Il post è stato preso d'assalto dei commenti entusiasti dei fan, che si sono congratulati con lei, ma anche da diversi curiosi, che non hanno fatto a meno di chiedere: "chi è il padre?".

Anna Tatangelo è in dolce attesa: il post che annuncia la gravidanza

Una risposta all'interrogativo che si pongono i fan, in realtà, Anna Tatangelo l'ha già data nella dedica al suo futuro bambino: a corredo dello scatto che svela che la cantante è in dolce attesa, infatti, l'artista ha aggiunto alcune parole molto dolci. "Oggi sei tu la mia sceltà di libertà. Un altro nuovo inizio che la via mi dona. Io ti aspetto qui per adorarti e proteggerti con tutta l'Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domade". Da questa dichiarazione d'amore e di indipendenza appare chiaro: l'unica risposta che i fan, almeno per ora, riceveranno è che questo bambino è figlio di una scelta libera e fortemente voluto e amato.

A supportare il post di Anna Tatangelo arriva anche il commento di Andrea, il suo primogenito, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D'Alessio: il ragazzino ha commentato con due emoji, un cuore bianco e un orsacchiotto. Diversi i messaggi di auguri e felicitazioni da parte di fan e diverse personalità dello spettacolo, come Elettra Lamborghini, Emma Marrone, Briga e molti alti. Ma non mancano le polemiche dagli haters, che non perdono occasione di chiedere chi sia il padre. Anche in questo caso, oltre alle stesse parole della cantante, a far desistere da ulteriori indagini indesiderate intervengono alcuni fan di Anna Tatangelo, che invitano gli haters a non porre domande così intime.

Anna Tatangelo annuncia la gravidanza: i fan si scatenano sotto il post

La cantante ha chiuso lo scorso anno la relazione con il modello Mattia Narducci, durata per diverso tempo. L'artista è attualmente single, dato che i rumors di una relazione con l'allenatore di calcio Giacomo Buttaroni non sono mai stati confermati da nessuno dei due interessati.

Anna Tatangelo si è smepre mostrata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, tanto che anche con Narducci era uscita allo scoperto solo dopo mesi di frequentazione. Tra le sue relazioni più importanti c'è quella decennale con Gigi D'Alessio, padre del suo primogenito Andrea, terminata dopo una forte crisi poco dopo la pandemia da covid-19. Di recente, aveva raccontato in un podcast, in che rapporti è con l'ex compagno e Denise Esposito, sua nuova compagna, svelando che ha sempre cercato di improntare i loro legami su sempatia e rispetto reciproco.

Sul rapporto del figlio Andrea con gli altri fratelli e sorelle, Anna Tatangelo ha commentato: "Credo che Andrea abbia la fortuna di avere una mamma che cerca di far capire le cose. Non lo faccio per Gigi, ma per mio figlio. Gli dico 'sono i tuoi fratelli e sorelle, è una cosa bella, perché un giorno potrai contare su di loro, devi essere felice per papà'. Queste sono le cose che sente dalla mamma, perché io ho vissuto il contrario, ero l'altra donna, ho vissuto una guerra interna e questo ha fatto del male a tutti noi, compresi i figli di Gigi. Ecco perché mio figlio deve portare rispetto anche alla compagna del padre".