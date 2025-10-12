Verissimo, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: "Vogliamo allargare la famiglia"

News VIP

Nella puntata di Verissimo di oggi, domenica 12 ottobre, sono stati ospiti Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, ex protagonisti di Uomini e Donne, che sono convolati a nozze questa estate.

Verissimo, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si raccontano: "Ancora non realizziamo di essere sposati"

"Fa stranissimo dire 'mio marito' o 'mia moglie', ma si è chiuso un cerchio" ha raccontato l'ex tronista Andrea Cerioli: il loro matrimonio è stato un sogno che si è avverato a distanza di 7 anni dalla scelta nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. "Ero tranquilla, ma lì per lì non ho capito più nulla" ha ammesso Arianna Cirrincione.

La coppia ha accolto nel febbrario del 2024 la piccola Allegra, che ha avuto il ruolo di flower girl nelle nozze dei suoi genitori. Sin da quando ha scoperto che sarebbe diventato papà Andrea Cerioli ha spesso documentato l'andamento della gravidanza della moglie (all'epoca sua compagna), raccontando delle sue ansie e delle paure del nuovo ruolo che lo aspettava, ma anche della grande emozione che lo ha travolto quando ha scoperto che sarebbe diventato padre per la prima volta.

Silvia Toffanin ha mostrato poi loro un commovente video tributo che racchiudeva i momenti più belli del loro giorno speciale: l'arrivo della sposa, le promesse d'amore di entrambi, la gioia dei parenti e degli amici più cari della coppia e il ricordo della madre di Andrea Cerioli, venuta a mancare molti anni prima dell'esperienza del figlio a Uomini e Donne. "Anche se so che è vero, è difficile ancora crederci" ha rivelato l'ex corteggiatrice. Cerioli ha elogiato la grande forza della compagna e la sua maturità, che gli ha dimostrato fin dal primo momento: "Non che non sia sempre stata matura, ma ha fatto dei sacrifici per me, che so che sono dipesi dall'amore e non do nulla per scontato".

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione svelano di voler allargare la famiglia

L'ex tronista ha poi ricordato la madre scomparsa, ma l'emozione ha preso il sopravvento e Andrea si è interrotto per un momento: "So che mia madre avrebbe amato Arianna, è il genere di persona che avrebbe voluto per me".

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno anche svelato di essere pronti a diventare ancora genitori, allargando così la famiglia e dando un fratellino o sorellina alla piccola Allegra, che il prossimo febbraio compirà 2 anni. Nello studio di Verissimo, infatti, la coppia nata negli studi di Uomini e Donne ha affermato:

"Beh, sì, ci piacerebbe allargare la famiglia"