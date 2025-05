Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati! (VIDEO)

News VIP

L'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli e la sua compagna e scelta Arianna Cirrincione hanno pronunciato il fatidico sì e si sono sposati!

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, amatissimi protagonisti di Uomini e Donne, si sono sposati! La cerimonia si è svolta oggi, sabato 24 maggio, alla presenza dei famigliari della coppia, degli amici e della loro piccola Allegra, nata a febbraio 2024.

Uomini e Donne, Arinna Cirrincione e Andrea Cerioli si sono sposati!

I due si sono conosciuti nel 2019 negli studi del dating show di Canale5, dove Andrea Cerioli era tronista e Arianna Cirrincione una delle corteggiatrici scese a conoscerlo. Innamoratissimi, dopo alcuni anni insieme hanno accolto lo scorso febbraio la loro primogenita, la piccola Allegra.

La scorsa estate, con una romantica proposta di matrimonio, Andrea ha chiesto la mano di Arianna e, finalmente, oggi, sabato 24 maggio, hanno deciso di convolare a nozze. La cerimonia civile si è svolta in un antico borgo in Toscana, a Valle di Bdia, in provincia di Pisa, con tutti i parenti e amici della coppia.

Tra gli ospiti alcuni ex protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi, come Martina Grado, ex scelta del tronista Giacomo Czerny, che ha anche condiviso sui social uno scatto dei due innamorati, elegantissimi nei loro outfit scelti per la cerimonia, mentre gli invitati lanciavano loro il riso, al termine del rito civile.

Uomini e Donne, nozze per l'ex tronista Andrea Cerioli: le romantiche promesse

Sui social sono apparsi i video che mostrano lo scambio delle romantiche e commoventi promesse della coppia. Nel celebrare l'amore per la compagna, Cerioli ha ricordato anche sua madre, scomparsa qualche anno fa: "Sei davvero una grande mamma e la mia ti avrebbe amato moltissimo". Alle sue parole, Arianna, visibilmente emozionata ha replicato:

"Tu per me sei tante cose, sei presenza anche quando siamo lontani. Sei protezione ogni volta che mi vedi vulnerabile. Sei premura nei piccoli gesti che fai senza che io li chieda"

Presente, anche la piccola Allegra, a cui è stato affidato il compito di portare le fedi ai genitori. Anche la pagina Instagram di Verissimo, nel cui studio Andrea e Arianna hanno condiviso tanti momenti speciali, ha pubblicato un video delle nozze, celebrano l'unione dei due ex protagonisti di Uomini e Donne con una romantica dedica: "Marito e moglie, per sempre. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno pronunciato il loro Sì” più importante, inaugurando un nuovo meraviglioso viaggio da vivere insieme".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne