Venezia 82, Giacomo Giorgio ufficializza la relazione con Maddalena Botta con questo red carpet di coppia!

Irene Sangermano

Giacomo Giorgio si presenta sul red carpet dell'82esima Mostra del Cinema di Venezia con la nuova compagna, Maddalena Botta.

Sul red carpet della quinta giornata dedicata all’ottantaduesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia arriva anche Giacomo Giorgio. Il protagonista di Mare Fuori si presenta alla kermesse in compagnia della sua nuova compagna Maddalena Botta, ufficializzando la relazione.

In scena in questi giorni l'ottantaduesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia con tanti protagonisti internazionali ma anche attori italiani amatissimi, che presentano i loro nuovi progetti tra standing ovation lunghissime e red carpet glamour e da sogno. Nel corso della quinta giornata della kermesse, quella dedicata a “Father mother sister brother” di Jim Jarmush con l’iconica Cate Blanchett e “The Wizard of Cremlin”, pellicola attesissima diretta da Oliver Assayas con Jude Law nei panni di Putin, c’è spazio anche per Giacomo Giorgio.

L’attore ha conosciuto il successo grazie al ruolo di Ciro Ricci nella fiction Mare Fuori, che ha totalmente stregato il pubblico della Rai diventando un vero e proprio fenomeno televisivo. Grazie a questo successo, Giacomo è cresciuto come attore ottenendo poi una serie di ruolo di spicco e in autunno, sempre su Rai 1, lo rivedremo in prima serata con Carosello One Love, film che lo vede insieme alla co-protagonista Ludovica Martino. Nel frattempo, Giorgio strega Venezia ufficializzando la sua storia d’amore. Ecco chi è la nuova compagna dell’attore.

Venezia 82, Giacomo Giorgio e Maddalena Botta: è amore

In occasione della sua presenza sul red carpet dell’ottantaduesima Mostra del Cinema di Venezia, Giacomo Giorgio ha deciso di fare il suo grande debutto davanti ai riflettori con la sua nuova compagna di vita. Lei è Maddalena Botta, una ragazza del tutto estranea al mondo dello spettacolo, che lavora come Digital PR per Dolce&Gabbana, nota maison di moda italiana. Maddalena e Giacomo hanno scelto due look abbinati total black, un completo elegante per lui con tanto di papillon e poi preziosi gioielli Cartier, mentre lei ha optato per un abito con bustino in pizzo e cut-out laterali e una gonna scivolata.

La coppia non è passata inosservata e sono piovuti tanti commenti positivi, soprattutto su Maddalena che se l’è cavata alla grande in un contesto mondano come questo. Cosa ne pensate? Nel frattempo ecco le pagelle ai look della quinta giornata di Venezia con i promossi e bocciati della serata.

