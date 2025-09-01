Venezia 82, pagelle ai Look del quinto Red Carpet: ecco i promossi e i bocciati

News VIP

Ecco le nostre pagelle ai look del quinto red carpet dell'ottantaduesima edizione del Festival di Venezia, tra promossi a pieni voti e bocciati senza appello.

In scena il quinto red carpet della 82esima Mostra del Cinema di Venezia con i protagonisti di “Father mother sister brother” e “The Wizard of Cremlin”. Ecco le nostre pagelle ai look dei Vip sul tappeto rosso, con brillanti outfit che meritano la lode e poi terrificanti strafalcioni di stile, che vanno subito archiviati.

Venezia 82, i Look promossi del quinto red carpet

Partiamo da lei, protagonista di “Father mother sister brother” di Jim Jarmush, l’iconica Cate Blanchett. La regina dei red carpet, la dea scesa dall’Olimpo del buon gusto che non sbaglia mai neppure un look, questa volta ci ha deliziato con un abito custom di Glenn Martens per Maison Margiela. Un abito che lo stesso stilista aveva promesso “avrebbe fatto un bel po’ di rumore” e che senza dubbio ha ottenuto il suo scopo. Si tratta di un look scelto dalla collezione Artisan autunno/inverno 2025, la prima firmata dallo stilista dopo il cambio di maison. Corpino essenziale nero senza maniche decisamente strutturato, che lascia spazio ad una gonna che è una cascata di piume create con applicazioni di tessuto. Un look spettacolare, soprattutto portato nel modo giusto da Cate che sa sempre come risultare elegante anche con gli abiti più estrosi. Voto: 10 e lode

Passiamo poi ad un altro protagonista, questa volta di “The Wizard of Cremlin”, pellicola attesissima diretta da Oliver Assayas, ovvero Jude Law. Il sex symbol britannico che negli anni ha fatto innamorare milioni e milioni di donne in tutto il mondo ha scelto uno stilista italiano ovvero Brunello Cucinelli. Eccolo sul red carpet di Venezia con una giacca bianca doppiopetto leggermente over, camicia ton sur ton, poi il papillon nero che riprende il pantalone sartoriale. Un look classico, visto e rivisto, ma è chi lo indossa che fa la differenza perché Jude è magnetico. Voto: 8

Spazio poi ad un’attrice italiana amatissima ovvero Matilde Gioli che ci strega con lo sguardo magnetico e un abito dal sapore vintage di Elisabetta Franchi. Bellissimo lo scollo profondo con arricciature sul corpetto a cuore, splendida l’ampiezza della gonna in tulle che parte dalla figura a sirena dell’abito. Il colore, un rosa antico quasi carne, è azzeccassimo per l’incarnato di Matilde, così come l’imponente collier firmato Messika. Non possiamo parlare di un look innovativo certo, ma alcune volte è meglio rimanere sul classico piuttosto che scadere nel volgare, soprattutto su un red carpet così importante come quello della Mostra di Venezia. Voto: 7

A Venezia c’era anche Sophie Codegoni e possiamo dire di essere piacevolmente stupiti dall’ex protagonista del Grande Fratello. L’influencer ha optato per un beauty look elegante sui toni naturali (approviamo la scelta di togliere il filler perché rende il suo viso estremamente più armonioso), con una riga laterale profonda molto elegante. L’abito è firmato Georges Chakra ed è di una deliziosa punta di celeste con inserto in satin ton sur ton sullo scollo a barchetta, che mette in evidenza la silhouette di Sophie. Il colpo di stile sono senza dubbio i gioielli preziosi firmati Crivelli, divini davvero. Voto: 7 +

Spazio ad un attore italiano amatissimo ovvero Piefrancesco Favino. Noi ci inchiniamo davanti al suo red carpet iconico, che ci dimostra come un abito nero possa passare dall’essere estremamente noioso a super brioso. Un capo che tutti gli uomini vorrebbero avere dopo averlo visto indossato da lui. Si tratta di un custom Brioni composto da una giacca doppiopetto in lana con impunture in filo brillante ton sur ton che creano quasi l’effetto di piccolissime piume che si muovono sotto i riflettori. Revers in satin, niente cravatta o papillon - con questa giacca sarebbe stata decisamente di troppo - pantalone sartoriale abbinato e così Favino si conquista un voto altissimo. Voto. 9

Lei è la donna più chiacchierata del momento dopo lo scandalo che ha coinvolto il suo matrimonio, ma nonostante questo è fiera e perfetta sul red carpet di Venezia 82. Stiamo parlando di Rocio Munoz Morale in Dolce&Gabbana, una meraviglia in bianco ottico con un look composto da abito con strascico e corsetto lavorato, semplice ma d’effetto. Poi vogliamo notare la genialità di indossare il bianco, simbolo della purezza, con tanto di strascico stile matrimonio per alludere al suo ex. Geniale. Voto: 8 +

Citiamo infine Alice Vikander in Louis Vuitton che ci insegna come l’eleganza stia nella semplicità, nelle linee pulite ma magistralmente studiate di questo abito sensuale ed elegantissimo. L’attrice, infatti, indossa un abito nero con gonna leggermente scivolata, e corpetto che forma un grande fiocco con le maniche a sbuffo e le spalle scoperte. Un regalo di stile per tutti noi appassionati di moda, anche se forse avremmo preferito vederla con un hair style diverso, magari un raccolto non troppo tirato. Voto: 8

Venezia 2025, i look bocciati del quinto red carpet

Nonostante possa vantare un fondo illimitato per le sue apparizioni pubbliche, Georgina Rodriguez proprio non ce la fa a consegnarci un look sobrio sul tappeto rosso della Mostra di Venezia. Attenzione, non che a noi dispiaccia chi sa osare, ma ecco bisogna veramente saperlo fare. La quasi moglie di Cristiano Ronaldo sfila con un look trito e ritrito, ovvero un abito lungo e super attillato con micro spalline, tutto in pizzo nero con fodera color carne a contrasto. Che noia. Salviamo i gioielli Pasquale Bruni che sono sempre un incanto della gioielleria moderna, per il resto tutto da rifare comprese le unghie chilometriche rosa confetto e la coda bassa. Voto: 5

Molly Sims ha indossato uno dei look più caotici visti negli ultimi giorni a Venezia. L’attrice e cantante statunitense ha oprato per una creazione di Georges Chakra, un abito couture che a noi sembra così cheap. Pizzo, corpino con stecche di balena, gonna geometrica effetto 3D, strascico velato, pochette, gioielli enormi… Qualcos’altro? Siamo confusi. Voto: 3

Infine concludiamo con un’altra protagonista di “Father mother sister brother” ovvero la talentosa Vicky Krieps. Ah quanto vorremmo che questo talento per la recitazione si riflettesse anche per lo stile. L’attrice ha deciso che il tema della sua serata sarebbe stato un cosplay di una professoressa di filosofia di un qualsiasi liceo che deve agghindarsi per un evento galante, ma firmato Bottega Veneta. Stiamo schiacciando un enorme e fastidioso tasto rosso perché è bocciatissima con questo look futuristico. Voto: 4