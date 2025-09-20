TGCom24
Vanessa Incontrada torna in Tv dopo il drastico dimagrimento

Irene Sangermano

Vanessa Incontrada torna in televisione sul palco dei Tim Music Awards, insieme a Carlo Conti, e al pubblico non sfugge il suo dimagrimento.

In occasione dei Tim Music Awards, Vanessa Incontrada è tornata in televisione al fianco di Carlo Conti. Tutti non hanno potuto non notare il grande dimagrimento della presentatrice, presa d’assalto sui social dai fan pronti a farle mille complimenti.

Vanessa Incontrada stupisce ai Tim Music Awards

Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno presentato i Tim Music Awards ed è stato un successo per questa coppia televisiva, molto ben amalgamata sul palco. A far discutere, tuttavia, è stato l’aspetto fisico della bella conduttrice spagnola, apparsa notevolmente dimagrita e tonica. Negli anni, in particolare dopo la gravidanza, Vanessa si è mostrata molto diversa rispetto al suo debutto televisivo, andando incontro ad immotivate critiche sul suo aspetto fisico, finendo anche su alcuni giornali di cronaca rosa che hanno, con discutibile delicatezza per non dire che sia stata del tutto assente, messo in evidenza le sue nuove forme.

Vanessa si è molto battuta sulla questione, ribadendo la sua libertà di scegliere per sé stessa il proprio aspetto fisico, lontano dagli stereotipi e da tutto quello che ci si aspetta da una donna di spettacolo costretta, più che per le altre donne che comunque non sono immuni a questo tipo di critiche, a mostrarsi sempre al meglio. Bella sempre nella sua semplicità ed eleganza, Incontrada ha fatto ora marcia indietro così come è stato recentemente per Laura Pausi, che ha perso moltissimi chili.

Vanessa Incontrada dimagrita, la reazione dei fan

Il grande dimagrimento di Vanessa Incontrada non è passato inosservato, quando la presentatrice spagnola si è presentata sul palco dei Tim Music Awards con un abito nero fasciante ed elegantissimo. La conduttrice era davvero divina con quel look e anche Carlo Conti, suo co-conduttore, non ha potuto non notare la nuova forma fisica della collega, lodandola con parole sentite e delicate. Negli anni, Incontrada ha dovuto sopportare tantissime critiche per aver osato ingrassare dopo la gravidanza, critiche che l’hanno ferita e che lei ha sottolineato per cercare di sensibilizzare il pubblico a questo tipo di approccio.

Ora, molto dimagrita e tonica, Vanessa è stata sommersa da tantissimi complimenti da parte dei fan, che hanno lodato il suo impegno nel rimettersi in forma. Già da qualche tempo chi segue l’attrice e conduttrice aveva notato un cambiamento, ma con questo trionfale ingresso sul palco in total black è stato impossibile non notarlo. Cosa ne pensate? Per noi lei rimane comunque bellissima, qualsiasi sia la sua forma, ma se ha deciso di tornare al suo peso per sentirsi meglio e per una questione di salute, non c’è altro da fare se non complimentarsi.

