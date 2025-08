Laura Pausini mostra il suo corpo strepitoso in costume dopo aver perso 20 chili

News VIP

Laura Pausini pubblica su Instagram alcuni scatti in costume ed è favolosa!

Strepitosa Laura Pausini nei nuovi scatti in costume da bagno che ha pubblicato su Instagram. La cantante italiana ha perso venti chili grazie ad una dieta ferrea e tanto movimento e si gode la sua nuova forma fisica, sommersa dai commenti positivi di fan e colleghi.

Laura Pausini si mostra in costume

Qualche mese fa Laura Pausini è tornata sui social con il suo nuovo corpo. La cantante italiana, tra le più famose di sempre e tra le più note a livello internazionale grazie alla sua lunghissima e strepitosa carriera costellata di successi musicali, ha perso ben 20 chili in cinque mesi. A raccontare del suo viaggio alimentare è stata proprio lei su Instagram, rispondendo ad una domanda di una fan curiosa di sapere come avesse fatto ad ottenere questa nuova ed invidiabile forma fisica. Nessun segreto e nessuna scorciatoia, Laura ha semplicemente seguito una dieta pensata per lei da un professionista e poi ha iniziato ad allenarsi in palestra costantemente, circa tre volte alla settimana.

Laura ha voluto specificare di non aver mai ricorso a “mezzi facili” come chirurgia o iniezioni perché seguire la moda del momento non vuol dire rispettare il proprio corpo e la propria salute, ammettendo di aver giocato di questo cambiamento fisico anche per quanto riguarda il suo stato mentale oltre che la sua salute. Ora, con il caldo estivo, Laura si mostra in costume e il popolo del web esplode.

Laura Pausini in costume dopo aver perso 20 chili

La sua voce è inconfondibile e ci ha regalato emozioni per lunghi decenni, continuando a regalarcene con nuove canzoni che diventano subito tormentoni in radio. Laura Pausini si dedica anima e corpo alla sua carriera ma ora ha anche un motivo in più per essere felice, ovvero aver visto sul proprio corpo i risultati della costanza della buona alimentazione e dell’esercizio fisico. Pausini ha perso 20 chili e poche ore fa, su Instagram, è tornata a sfoggiare il suo nuovo corpo con alcune foto in costume.

La cantante ha scelto un modello intero color arancione con cut-out sul décolleté generoso che mette in luce la sua perfetta forma fisica. Tantissimi i commenti positivi sotto le sue foto da parte delle fan ma anche di alcune colleghe come Giorgia, mentre lei con la sua solita ironia ha ammesso: “Torno presto come prima, io sono una fisarmonica da brava romagnola”. Cosa ne pensate?