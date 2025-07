Valentina Vignali si sposa, la romantica proposta di Nozze (VIDEO)

News VIP

Valentina Vignali ha detto sì alla romantica proposta di matrimonio del compagno Fabio Stefanini, ecco il video.

Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sposano. I due giocatori di basket hanno pubblicato su Instagram la romantica proposta di nozze, un momento davvero toccante ed emozionante, che l’ex gieffina ha commentato su Instagram con tanto sentimento. Ecco tutti i dettagli.

Valentina Vignali si sposa!

Fiori d’arancio per Valentina Vignali e Fabio Stefanini. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip e il giocatore di basket originario di Pesaro, attualmente militante nella squadra Scandone Avellino, sono una coppia affiatata e innamorata. Il loro amore è nato anni fa, quando erano molto giovani e ancora inesperti sulle dinamiche delle relazioni, tanto che si sono lasciati e sono stati separati per lunghi anni prima di ritrovarsi e non lasciarsi più. Poche ore fa, con la complicità dei loro amici, Fabio ha deciso di sorprendere Valentina facendole una romantica e originale proposta di matrimonio alla quale lei ha risposto immediatamente sì.

Leggi anche Uomini e Donne, Marcello e Giada confermano la crisi

Presso il Parco del Colle Oppio, su una pista da basket pubblica, Fabio ha organizzato una partita divertente tra amici, per poi stupire Valentina, inginocchiandosi e chiedendole di diventare sua moglie. Il tutto è stato ripreso da un video dolcissimo, pubblicato da Vignali su Instagram, insieme ad alcune foto tra le quali appare in primo piano anche l’anello di fidanzamento, ovvero un bellissimo ed elegante solitario di diamanti, un modello senza tempo e molto prezioso. Tanta emozione da parte dell’ex gieffina, che ha poi voluto fare una dedica strappalacrime al suo futuro sposo. Ecco cosa ha scritto sui social.

Valentina Vignali dice sì a Fabio Stefanini

Dopo essersi ritrovati a distanza di anni dalla loro relazione naufragata in giovane età, Valentina Vignali e Fabio Stefanini sono inseparabili. La coppia nutre la stessa passione per il basket, che è anche il loro lavoro, ed è davvero molto affiatata e romantica. Così come romantica è stata la proposta di nozze di Fabio a Valentina, che tra le lacrime ha detto un sonoro sì.

“Ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini e ci siamo amati quando eravamo ancora troppo giovani per capire davvero cosa fosse l’amore. Poi la vita ci ha portato lontani, ma non abbastanza da spegnere quello che siamo sempre stati. Quando ti ho rivisto l’anno scorso, dopo tutti quegli anni, ho sentito la stessa scintilla. Ma stavolta non avevo dubbi: eri, sei e sarai l’uomo della mia vita. E adesso che mi hai chiesto di diventare tua moglie… Sì, lo voglio per sempre”.

Questo il dolcissimo commento che Valentina ha fatto su Instagram dove conta ben 2,6 milioni di fan, ringraziando Stefano per questa sorpresa inaspettata. Ma c’è di più, parlando con la madre per dirle la bella notizia, quest’ultima le ha ricordato come già da piccola diceva sempre che avrebbe voluto sposare Fabio, dunque proprio un segno del destino.