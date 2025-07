Uomini e Donne, Marcello Messina e Giada Rizzi in crisi: la conferma via social

News VIP

Dopo diverse indiscrezioni, un’altra coppia di Uomini e Donne conferma la crisi. Si tratta di Marcello Messina e Giada Rizzi.

Nelle ultime settimane diverse coppie del trono over di Uomini e Donne sono entrate in crisi. Marcello Messina e Giada Rizzi hanno ammesso di vivere momenti di alti e bassi, ma sembrava che tutto si fosse risolto per il meglio almeno fino a quando la dama del trono over ha pubblicato uno sfogo su Instagram, confermando la crisi.

Uomini e Donne, Giada conferma la crisi con Marcello

Se a fine anno televisivo di Uomini e Donne potevamo contare tantissime coppie innamorate nate tra i protagonisti del trono over del dating show di Maria De Filippi, dopo qualche mese dalla fine della trasmissione possiamo contarne altrettante in crisi. Sembra che l’estate abbia portato scompiglio in amore e così molti si sono detti addio, come Gloria Nicoletti e Guido Ricci ma anche Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea. Nelle ultime settimane si è parlato di una forte crisi di coppia anche per Marcello Messina e Giada Rizzi, accusati di giocare falsamente sulla loro felicità solo per accalappiarsi fan sui social.

Marcello è prontamente intervenuto contro questi pettegolezzi, dichiarando di non essere il tipo di uomo che sa giocare con i sentimenti, e smentendo le voci sull’accordo che avrebbe preso con Giada per lasciarsi prima di settembre, così da poter tornare a Uomini e Donne. Tuttavia, è stata proprio Rizzi a parlare di alti e bassi, un periodo non facile che sta caratterizzando la sua love story con Messina, nata in poco tempo nello studio del programma di Canale 5 e ora in crisi. Sebbene il periodo no sembrava fosse stato ristabilito, la dama ha voluto invece confermare il contrario attraverso uno sfogo su Instagram. Ecco tutti i dettagli e cosa ha scritto.

Uomini e Donne, Marcello e Giada distanti

Succede un po’ a tutte le coppie di vivere dei momenti di spensieratezza così come dei momenti di grande tumulto interiore, e questa volta è toccato a Marcello Messina e Giada Rizzi. La coppia del trono over di Uomini e Donne ha fatto sognare i telespettatori con una storia d’amore travolgente e sentimentale, che ha portato entrambi a scegliere di andare a convivere il prima possibile, formando una bellissima e affiatata famiglia allargata con i figli di Giada. Nelle ultime settimane, tuttavia, è riaffiorata una forte crisi che ad oggi è stata confermata anche dalla dama, attraverso questo sfogo su Instagram.

“A prescindere da tutto quello che terze persone scrivono sulla falsità e tutto il resto, nel rispetto di tutte le persone che ci sostengono… In tutte le coppie ci sono alti e bassi, solo il tempo potrà rimettere ordine e pace. Le persone si conoscono, si vivono, si ascoltano, discutono, cercano di trovare un equilibrio. Con questo vi abbraccio sempre con il sorriso”.

Giada, in sintesi, ha confermato di star vivendo un periodo no con Marcello, il quale ha condiviso il suo pensiero sui social mostrando dunque che l’intenzione di rimediare c’è eccome. La dama, tuttavia, ha voluto precisare che non si tratta di un gioco per avere i riflettori puntati, come alcuni hanno ipotizzato.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.