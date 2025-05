Valentina Ferragni commuove: "L'amore è il mio fidanzato che viene a ogni ecografia mammaria"

News VIP

Valentina Ferragni affida ai social una romantica dedica al suo fidanzato, Matteo Napoletano, ed un importante messaggio per i suoi fan.

Valentina Ferragni ha voluto ringraziare pubblicamente il suo fidanzato, Matteo Napoletano, il quale l'accompagna sempre ad una visita di controllo, anche se lei non glielo chiede, poiché conscio della sua paura. Con l'occasione, l'influencer ha voluto anche lanciare un messaggio importante.

Valentina Ferragni: La dedica a Matteo Napoletano

Negli ultimi tempi, Chiara Ferragni non sembra essere molto fortunata in amore, visto che dopo il turbolento divorzio da Fedez è arrivata anche la fine della love story con Giovanni Tronchetti Provera. La sorella minore, Valentina Ferragni, al contrario, ormai da qualche anno è felice al fianco di Matteo Napoletano. In questi giorni, l'influencer ha voluto fare una dichiarazione in piena regola al suo fidanzato, ovviamente tramite social. La Ferragni junior ha pubblicato un video in cui ha scritto:

L'amore è... Il mio fidanzato che da due anni viene a ogni ecografia mammaria senza che io glielo chieda (non so perché, ma non mi piace chiedere a qualcuno di accompagnarmi, voglio essere forte da sola e non chiedo), ma sa che ho paura e così non mi lascia da sola.

Valentina Ferragni: "La prevenzione salva la vita"

La Ferragni ha voluto così ringraziare pubblicamente Napoletano per la sua presenza ed il suo supporto, ma anche lanciare un importante messaggio su quanto sia fondamentale fare prevenzione:

Oggi visita ecografia mammaria. Sei mesi fa ho scoperto di avere molti fibromi al seno (l'ho scoperto perché sentivo una piccola pallina sul bordo del seno) e ora devo farmi controllare ogni sei mesi per vedere che questi fibromi benigni non si ingrossino e allo stesso tempo non mutino e si trasformino in qualcosa di più grave (che purtroppo tante donne “conoscono”. Anche se non ho parentela con i tumori al seno o ovaie (per fortuna), è fondamentale farsi controllare appena qualcosa sembra strano o sentiamo cose strane. Mi raccomando ragazze fate i controlli e cercate in primis da sole di capire se qualcosa non va e andate dal medico se sentite nel seno palline o cose strane! E soprattutto fatevi controllare anche se siete giovani! La prevenzione salva la vita.

Valentina Ferragni ed il carcinoma

Questo argomento è particolarmente caro alla Ferragni perché nel 2021 ha vissuto un'esperienza che l'ha segnata per sempre. All'epoca le era stato diagnosticato un carcinoma basocellulare sulla fronte, che lei pensava fosse un semplice brufolo sotto pelle, ma che all'improvviso ha iniziato a sanguinare ed infine ha dovuto far operare:

I medici hanno detto che era la prima volta che lo vedevano su una persona all’età di 28 anni, di solito su persone sui 50/60 e più, quindi è abbastanza raro a questa età e la diagnosi era difficile. Per favore, fate controlli e andate dal medico.