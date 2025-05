Chiara Ferragni ''inca****a nera'': è finita ufficialmente la love story con Giovanni Tornchetti Provera

News VIP

Duro colpo per Chiara Ferragni, che avrebbe messo fine alla love story con Giovanni Tornchetti Provera. Ecco tutti i dettagli.

Torna al centro del gossip la vita sentimentale di Chiara Ferragni. Se poche settimane fa si parlava di una crisi rientrata con Giovanni Tronchetti Provera, sembra che questa volta l’influencer abbia messo la parola fine alla relazione e che non abbia preso benissimo la situazione. Ecco perché.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati

Grande protagonista del gossip italiano, Chiara Ferragni è tornata nuovamente al centro delle chiacchiere nelle ultime settimane. Si è parlato, infatti, di un improvviso addio tra la bella influencer e Giovanni Tronchetti Provera a causa delle difficoltà legate alla famiglia dell’imprenditore, che non avrebbe preso bene l’esposizione mediatica derivata dalla relazione. Poco dopo, tuttavia, Chiara e Tronchetti Provera sono tornati a sorridere e sono stati pizzicati insieme dal settimanale Chi, che ha parlato di crisi rientrata.

Tra una voce di corridoio e l’altra, dopo aver festeggiato in modo insolito il suo 38esimo compleanno, ecco che la nube nera torna abbattersi sulla coppia. Stando al gossip lanciato da MowMag, infatti, questa volta Chiara avrebbe davvero lasciato la sua dolce metà, stanca di dover fingere una relazione idilliaca che non è mai esistita in questi termini, memore di quello che è successo con il matrimonio fallito con Fedez.

“Chiara Ferragni avrebbe scelto di chiudere la porta, stavolta senza lasciare spazio a fraintendimenti. La fine di una storia che non vorrebbe neanche commentata nel racconto pubblico. Anche se è inevitabile, vista la notorietà dei due protagonisti e di quello che, in particolare lei, rappresentano nell’ambito del gossip italiano”.

Secondo il portale, Chiara sarebbe “inca***tissima” e non vorrebbe più parlare della storia d’amore naufragata, come riportano alcune fonti vicine a lei. A confermare il pettegolezzo, poi, ci ha pensato anche Gabriele Parpiglia, dopo un incontro causale con Tronchetti Provera a Milano. Del resto ad insospettire tutti ci ha pensato proprio l’influencer quando ha festeggiato il suo compleanno, una volta tornata in Italia, con amici e famiglia ma senza il suo fidanzato.