Uomini e Donne, volano stracci tra Margherita Aiello e Morena Farfante!

Non si placa la rivalità tra Morena Farfante e Margherita Aiello, dame dell'ultima edizione di Uomini e Donne. Le due, infatti, sono state protagoniste di un acceso scambio di frecciatine sui social.

In questa edizione di Uomini e Donne non sono mancati gli scontri tra le dame del parterre over e, in più di un'occasione, a essere protagoniste di liti piuttosto accese sono state Margherita Aiello e Morena Farfante. Le due donne sono entrate nel programma Fascino solo quest'anno, ma già si sono fatte notare per il loro carratterino per nulla pacato, oltre che per aver avuto entrambe un flirt con Mario Cusitore. Alla fine di questa edizione, Morena e Margherita hanno trovato l'amore con due cavalieri del parterre, ma mentre la storia tra Morena e Francesco Relli prosegue a gonfie vele, quella tra Margherita e Dennis è già naufragata. Sui social, le due donne non si sono, inoltre, risparmiate e hanno ingaggiato una battaglia a suon di frecciatine, anche a sfondo...letterario!

Uomini e Donne, Margherita Aiello e Morena Farfante protagoniste di uno scontro social

La rivalità tra Margherita Aiello e Morena Farfante ha avuto origine nel programma di Maria De Filippi, quando entrambe le dame sono state corteggiate da Mario Cusitore e da lui poi abbandonate. Da allora, i loro scontri al centro studio non hanno mancato di stupire il pubblico, che notava quanto potessero facilmente infuriarsi l'una con l'altra anche per i motivi più futili. Di recente, inoltre, Morena e Francesco, intervistati da Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo hanno lanciato qualche frecciatina all'ex dama, che ha chiuso da poche settimane la sua frequentazione con Dennis: "Lei mi ha fatto le pulci per tutto il percorso. Non so se ti ricordi la questione del Mikado? Mangi il Mikado ammiccando gli uomini. Figurati con un Mikado di quanti millimetri di diametro sarà? Quindi, di cosa stiamo parlando? Sono stata forse per lei una figura un po’ scomoda all’interno del parterre".

L'episodio a cui faceva riferimento Morena riguardava un attacco che la dama ha ricevuto da Margherita: quest'ultima l'aveva accusata di voler sedurre gli uomini del parterre con il suo modo di fare sensuale, lanciando segnali ambigui mentre mangiava un Mikado. Un discorso così imbarazzante da spingere la conduttrice a intervenire per porre fine al litigio.

Riprendendo questa frecciatina che Morena le ha lanciato nell'intervista, Margherita ha ribattuto con una frecciatina contro la coppia, ricordando di come Francesco Relli, prima di uscire con Morena, avesse deciso di frequentare proprio lei. Ma il ricordo dell'uscita con la dama, nei ricordi del cavaliere, non è molto piacevole, tanto che Francesco ha dichiarato di aver trovato quella serata "pesante e noiosa". Indispettita, Margherita ha lanciato una frecciatina contro il cavaliere, definendolo "Rosso Malpelo" per il colore dei suoi capelli:

"Strano come certa gente continui a nominarmi per farsi notare, quando io di loro non parlo neanche per sbaglio. Si vece che non avete argomenti di cui parlare. Volevo solo dire al rosso malpelo che sì, ricordo quell’abbraccio. Quello che ho RESPINTO. Pur di far parlare di sé, ma chi vi pensa più?"

Uomini e Donne, volano stracci tra Margherita e Morena: "Che pochezza"

Queste parole, tuttavia, non sono passate inosservate e Margherita è intervenuta a rincarare la dose, affermando che con la sua citazione verghiana si era riferita a Francesco Relli e al suo bisogno di tirarla in ballo in un discorso che non la riguardava affatto: "Mia cugina, docente di lettere dai caratteristici capelli rossi, ha colto perfettamente la citazione da Verga era chiaramente riferita a una sola persona, che ha sentito il bisogno di coinvolgermi senza alcun motivo fondato, considerando che anche l’argomento non era nemmeno stato trattato nel programma.Inoltre il modo in cui è stata sollevata la questione è stata tutt’altro che elegante. Il riferimento era legato esclusivamente a quel soggetto, che sembra ancora cercare attenzione attraverso un vittimismo costante. Forse semplicemente sentono la mancanza dei riflettori. Pertanto sono responsabile di ciò che dico e non di ciò che viene capito e interpretato. Buone vacanze.".

Per tutta risposta, invece, Morena ha condiviso nelle sue stories la testimonianza di una sua utente che si è sentita toccata dalle parole di Margherita, poiché per i suoi capelli rossi è sempre stata denigrata e oggetto di offese. Nel messaggio, la followers ringraziava la dama per aver avuto tatto nelle risposte e non aver strumentalizzato la situazione come aveva fatto Margherita. Dopo averla ringraziata per le sue parole, Morena ha lanciato l'ennesimo colpo contro la "rivale", accusandola di "pochezza e rozzeria":

"Quanta ignoranza mamma mia, io e Francesco siamo adulti e maturi e ironizziamo su quanta pochezza e rozzeria ha espresso con questi nomignoli. Ma il tuo messaggio e quello di tante altre persone sensibili mi porta a pensare che farebbe meglio a tacere e vergognarsi."

