Uomini e Donne, Verissimo e Amici: ecco quando torneranno in onda i programmi di Canale 5
Uomini e Donne, Verissimo e Amici: ecco quando torneranno in onda i programmi di Canale 5

Eleonora Gasparini

È tutto pronto per il debutto della nuova stagione del palinsesto Mediaset: svelata la data di partenza del daytime di Canale 5!

Uomini e Donne, Verissimo e Amici: ecco quando torneranno in onda i programmi di Canale 5

La programmazione del daytime televisivo 2025/2026 di Mediaset inizia a prendere finalmente forma! Proprio negli ultimi giorni, Davide Maggio ha svelato quando torneranno in onda i programmi più amati dal grande pubblico: da Uomini e Donne e Verissimo fino ad Amici e Mattino Cinque.

Svelata la partenza del daytime di Canale 5

Cresce l'attesa per il debutto del palinsesto autunnale targato Mediaset. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Davide Mggio, a differenza di Rai1, non ci sarà nessuna partenza in blocco: i programmi di Canale 5 debutteranno "a step". Ad aprire la nuova stagione autunnale sarà Dentro la Notizia. Il programma sarà condotto da Gianluigi Nuzzi e partirà il prossimo lunedì 1° settembre, prendendo il posto dello storico Pomeriggio Cinque. Un nuovo appuntamento televisivo, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 17 circa.

"Lunedì 8 settembre, quando su Rai 1 torneranno i principali programmi quotidiani, da Unomattina a E’ Sempre Mezzogiorno, da Storie Italiane a La Vita in Diretta (che potrebbe però anticipare al 1° settembre), su Canale 5 Barbara Palombelli riaprirà il tribunale di Forum a 40 anni di distanza dalla primissima edizione. Sempre alle 11" ha rivelato Maggio sul suo portale per poi annunciare anche il ritorno di Verissimo "Il programma di Silvia Toffanin, in onda ogni sabato e domenica alle 16:30, darà il via alla 30° edizione il 13 e 14 settembre". Il 15 settembre, invece, toccherà a Mattino Cinque News, affidato alla coppia formata da Francesco Vecchi e Federica Panicucci.

Leggi anche Martina De Ioannon e Gianmarco Steri insieme al Gf?

Il daytime di Canale 5 si completerà a fine settembre con i vari programmi di Maria De Filippi. La messa in onda della nuova edizione di Uomini e Donne è prevista per il 22 settembre 2025 sempre alle 14.45 circa. I fan del dating show potranno finalmente scoprire i nuovi tronisti, alcuni dei quali potrebbero provenire dall’ultima stagione da record di Temptation Island, e i protagonisti del parterre over. Per quanto riguarda Amici, invece, la partenza è ancora da definire. Secondo alcune indiscrezioni, il talent show dovrebbe tornare in onda a partire da domenica 28 settembre: "Ancora da definire la domenica di partenza di Amici (e di conseguenza della striscia quotidiana del talent, dal lunedì al venerdì dopo Uomini e Donne)".

Guida TV