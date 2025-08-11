TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri insieme al Gf? L'indiscrezione sulla reazione di Ciro Solimeno
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri insieme al Gf? L'indiscrezione sulla reazione di Ciro Solimeno

Eleonora Gasparini

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri in lizza per entrare nella Casa del Grande Fratello: stando alle ultime indiscrezioni, però, Ciro Solimeno avrebbe dato un ultimatum all'ex tronista romana di Uomini e Donne!

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri insieme al Gf? L'indiscrezione sulla reazione di Ciro Solimeno

Cresce l'attesa per il Grande Fratello. Ma chi saranno i concorrenti della nuova edizione del reality show? Stando alle ultime indiscrezioni, i due protagonisti indiscussi dell'ultima stagione di Uomini e Donne, ovvero Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, sarebbero in lizza per entrare nella Casa più spiata d'Italia.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: da Uomini e Donne al Gf?

Cresce l'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, dovrebbe tornare in onda a partire dal prossimo lunedì 29 settembre 2025. Al timone ci sarà Simona Ventura, che accoglierà i nuovi concorrenti nella Casa più spiata d'Italia e li accompagnerà in questa nuova avventura. Ma da chi sarà formato il cast del reality show?

Tra i nomi più chiacchierati ci sono Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, i due ex amatissimi volti dell'ultima fortunata stagione di Uomini e Donne. Stando alle ultime indiscrezioni, però, la situazione sarebbe un po' complicata a causa della reazione di Ciro Solimeno, che avrebbe messo alle strette la fidanzata.

Ciro Solimeno ha messo alle strette Martina De Ioannon?

Il Grande Fratello è pronto a tornare in grande stile. Nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset, l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che il popolare reality show di Canale 5 tornerà in onda con una versione Nip condotta da Simona Ventura in autunno e una Gold guidata da Alfonso Signorini nel 2026.

Per quanto riguarda l'edizione condotta dalla Ventura, da diverso tempo si rincorrono le voci di una possibile partecipazione di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. La partecipazione dell'ex amata tronista romana di Uomini e Donne, però, sarebbe a rischio a causa del suo fidanzato Ciro Solimeno.

Leggi anche Gianmarco Steri vuole a tutti i costi entrare al Grande Fratello

Come riportato da alcune fonti vicine all'esperta di gossip Deianira Marzano, Ciro avrebbe dato un ultimatum a Martina: se Gianmarco sarà tra i concorrenti del popolare reality show di Canale 5, lei non entrerà nella Casa di Cinecittà. Una posizione decisamente forte quella del campano. Sarà davvero così? E soprattutto cosa deciderà di fare l'ex volto del dating show di Maria De Filippi?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Grande Fratello
Grande Fratello
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Beautiful Anticipazioni Americane: Finn non ci sta, non mentirà a Liam!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Finn non ci sta, non mentirà a Liam!
Uomini e Donne, torna il sereno tra Marcello Messina e Giada Rizzi
news VIP Uomini e Donne, torna il sereno tra Marcello Messina e Giada Rizzi
If you Love Anticipazioni 11 e 12 agosto 2025: Leyla ed Ates si baciano, ma lui non se lo ricorda!
anticipazioni TV If you Love Anticipazioni 11 e 12 agosto 2025: Leyla ed Ates si baciano, ma lui non se lo ricorda!
Uomini e Donne, Gianmarco Steri chiude con Cristina Ferrara e cerca le attenzioni di Francesca Polizzi?
news VIP Uomini e Donne, Gianmarco Steri chiude con Cristina Ferrara e cerca le attenzioni di Francesca Polizzi?
Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 agosto 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 agosto 2025
Temptation Island, crisi rientrata tra Simone e Sonia B.? Gli ultimi aggiornamenti sulla coppia in dolce attesa
news VIP Temptation Island, crisi rientrata tra Simone e Sonia B.? Gli ultimi aggiornamenti sulla coppia in dolce attesa
Ballando con le Stelle: Chi è Rosa Chemical? Età, Sanremo, Fedez. Tutto sul Concorrente del Varietà di Rai1
news VIP Ballando con le Stelle: Chi è Rosa Chemical? Età, Sanremo, Fedez. Tutto sul Concorrente del Varietà di Rai1
Temptation Island, Matteo Vitali volta pagina dopo la fine della storia con Siria Pingo: eccolo con la nuova fiamma!
news VIP Temptation Island, Matteo Vitali volta pagina dopo la fine della storia con Siria Pingo: eccolo con la nuova fiamma!
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV