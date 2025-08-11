Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri insieme al Gf? L'indiscrezione sulla reazione di Ciro Solimeno

News VIP

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri in lizza per entrare nella Casa del Grande Fratello: stando alle ultime indiscrezioni, però, Ciro Solimeno avrebbe dato un ultimatum all'ex tronista romana di Uomini e Donne!

Cresce l'attesa per il Grande Fratello. Ma chi saranno i concorrenti della nuova edizione del reality show? Stando alle ultime indiscrezioni, i due protagonisti indiscussi dell'ultima stagione di Uomini e Donne, ovvero Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, sarebbero in lizza per entrare nella Casa più spiata d'Italia.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: da Uomini e Donne al Gf?

Cresce l'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, dovrebbe tornare in onda a partire dal prossimo lunedì 29 settembre 2025. Al timone ci sarà Simona Ventura, che accoglierà i nuovi concorrenti nella Casa più spiata d'Italia e li accompagnerà in questa nuova avventura. Ma da chi sarà formato il cast del reality show?

Tra i nomi più chiacchierati ci sono Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, i due ex amatissimi volti dell'ultima fortunata stagione di Uomini e Donne. Stando alle ultime indiscrezioni, però, la situazione sarebbe un po' complicata a causa della reazione di Ciro Solimeno, che avrebbe messo alle strette la fidanzata.

Ciro Solimeno ha messo alle strette Martina De Ioannon?

Il Grande Fratello è pronto a tornare in grande stile. Nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset, l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che il popolare reality show di Canale 5 tornerà in onda con una versione Nip condotta da Simona Ventura in autunno e una Gold guidata da Alfonso Signorini nel 2026.

Per quanto riguarda l'edizione condotta dalla Ventura, da diverso tempo si rincorrono le voci di una possibile partecipazione di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. La partecipazione dell'ex amata tronista romana di Uomini e Donne, però, sarebbe a rischio a causa del suo fidanzato Ciro Solimeno.

Leggi anche Gianmarco Steri vuole a tutti i costi entrare al Grande Fratello

Come riportato da alcune fonti vicine all'esperta di gossip Deianira Marzano, Ciro avrebbe dato un ultimatum a Martina: se Gianmarco sarà tra i concorrenti del popolare reality show di Canale 5, lei non entrerà nella Casa di Cinecittà. Una posizione decisamente forte quella del campano. Sarà davvero così? E soprattutto cosa deciderà di fare l'ex volto del dating show di Maria De Filippi?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.