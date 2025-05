Uomini e Donne, Valentina volta pagina dopo Alessio Pilli Stella: ecco i dettagli

News VIP

Valentina, dopo la burrascosa rottura con Alessio Pilli Stella, volta pagina con Emanuele conosciuto a Uomini e Donne. Ecco come procede tra i due.

Dopo lo scontro con Alessio Pilli Stella e la loro burrascosa rottura, Valentina Vitale ha voltato pagina con un cavaliere conosciuto proprio nello studio di Uomini e Donne. Si tratta di Emanuele Longallo, ecco come procede tra i due protagonisti del trono over dopo il programma.

Uomini e Donne, Valentina e Alessio: che scontro in puntata

Gli amori di Alessio Pilli Stella sembrano tutti destinati a fare la stessa, tragica, fine: iniziare con una spinta di enorme interesse e reciprocità, per poi finire archiviati in pochi istanti. Valentina Vitale, tuttavia, ha cambiato improvvisamente lo schema del cavaliere iniziando a metterlo in discussione per prima, provocandolo con l’idea di corteggiare anche Pierpaolo, e finendo così nel mirino di Alessio. I due si sono scontrati ferocemente a più riprese fino alla puntata, andata in onda su Canale 5, nella quale Alessio non ha perdonato Valentina e ha portato alcune pesanti segnalazioni a suo carico. Stando a quanto riportato dal cavaliere, infatti, un ragazzo lo avrebbe contattato inviandogli alcune chat che ha scambiato con la giovane dame, nelle quale lei ammetteva di essere in studio esclusivamente per sponsorizzare il proprio brand di abbigliamento.

Accuse che Valentina ha rigettato al mittente senza troppa convinzione, ma del resto è utopistico pensare che chi sceglie di andare a Uomini e Donne lo faccia odiando l’esposizione mediatica, sarebbe davvero un paradosso incredibile. Nel corso della stessa puntata, Valentina ha conosciuto un nuovo cavaliere, Emanuele Longallo, pronto a conoscerla e frequentarla e ha deciso di tenerlo, trovandolo immediatamente interessante. Come sappiamo dalle Anticipazioni, si sono tenute le ultime registrazioni per questa stagione del dating show di Maria De Filippi e così i protagonisti del trono over stanno continuando le loro conoscenza lontano dalle telecamere, ma come procede quella tra Valentina ed Emanuele? Una segnalazione fa chiarezza sulla nuova coppia del trono over.

Uomini e Donne, Valentina ed Emanuele: la conoscenza continua

La delusione per la burrascosa fine della sua frequentazione con Alessio Pilli Stella è stata impossibile da nascondere per Valentina, che nello studio di Uomini e Donne ha ammesso di aver trascorso giorni a piangere per lui, dal momento che il cavaliere non ha capito che a lei sarebbe bastato essere più presa in considerazione per continuare. Valentina ha voltato pagina con Emanuele, ma come procede tra loro? La coppia ha deciso di lasciare insieme la trasmissione di Maria De Filippi e sembra che la love story stia continuando a gonfie vele, dal momento che il cavaliere ha pubblicato sui social una bellissima foto di Valentina di spalle sullo sfondo di Posillipo.

Insomma, tutto rose e fiori per il momento anche se l’estate è lunga e si sa che porta sempre tante sorprese. Valentina ed Emanuele si aggiungono ad una serie di coppie del trono over che questo anno si sono formate lasciando Uomini e Donne, come quella composta da Giuseppe e Rosanna che sono molto innamorati nonostante lo scetticismo generale, ma anche Cristina e Ivan e Fabio e Giovanna, così come continua la frequentazione tra Gloria Nicoletti e Guido.

