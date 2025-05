Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Alessio non perdona, la trovata (trash) contro Valentina

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 14 maggio 2025 su Canale 5, Gemma Galgani corre dietro ad Arcagnelo che lascia lo studio dopo nuovi attacchi da parte degli opinionisti. Alessio Pilli Stella si fa paladino della verità e smaschera Valentina, poi Sebastiano vuole conoscere nuove dame dal momento che Cinzia non ha intenzione di andare oltre con lui. Ecco la nostra opinione sulla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Alessio smaschera Valentina

La nuova puntata di Uomini e Donne ci illumina d’immenso con la geniale idea di fare un nuovo gioco alcolico per superare questi momenti di piagnistei di Gemma Galgani: bevi ogni volta che la dama torinese dice “emozioni” o “sentimento”. Gemma, di rosso vestita con il make-up colato dopo un pianto che ha creato un paragone tra lei e Sabrina Zago, non si dà pace. La dama parla di emozioni e forti sensazioni sin dalla loro prima colazione - ma cosa potrà mai accadere durante una colazione? Non ci è chiaro - e Arcangelo continua la sua strenua difesa mettendo le mani avanti da gran furbone. Il cavaliere, infatti, usa la vecchia tecnica del bastone e della carota ovvero dice di non essere al suo livello di coinvolgimento ma al contempo le ricorda la sincerità dei loro baci per confonderla. E ovviamente questa è una tecnica che con Gemma è oltremodo di successo. E proprio quando stia per esultare vedendo Gemma dubbiosa e sperando che abbia ritrovato un briciolo di dignità, lei corre dietro ad Arcangelo che esce dallo staio con una scena madre degna di una soap argentina.

Passiamo al nostro Bradley Cooper, Alessio Pilli Stella. Il cavaliere dagli occhi di ghiaccio e l’orgoglio di ferro ha deciso di continuare ad attaccare Valentina, che ha osato rifiutarlo e attaccarlo pubblicamente e giammai che questo possa accadere. Alessio ha portato delle prove in studio, spendendo anche soldi per un orrendo mazzo di fiori per creare la giusta suspence per questa sceneggiata. Crediamo che Valentina sia a Uomini e Donne per cercare l’amore? Ma ovviamente no e il suo volto parla chiaro, dato che continua a negare come la più colpevole delle persone al mondo. Ma è anche vero che neppure Alessio è qui per questo, dato che le sue conoscenze durano quanto un gatto in tangenziale, dunque siamo davanti ad un caso di “bue che dice cornuto all’asino”. Comunque, secondo questa segnalazione Valentina avrebbe contattato altri uomini sui social rivelando di essere in studio per promuovere il suo brand di abbigliamento. Per fortuna questa volta Gianni Sperti dice il giusto ovvero: se non state più insieme perché continuate a discutere?

Uomini e Donne: Cinzia furiosa con Sebastiano

Per Alessio arriva Cristina, una dama che si era già umiliata a Uomini e Donne presentandosi con una lettera per Mario Cusitore, ma ha deciso che non era abbastanza ed eccola di nuovo alla corte di Bradley Cooper a farsi dire quanto sono belli i suoi occhioni azzurri. Anche per Valentina c’è un nuovo cavaliere, il 36enne Emanuele (per noi è sì Maria). Possiamo a Sebastiano e Cinzia, Lui ha delle lamentale: lei osa chiedergli di essere tenuta per mano. Un affronto. La dama lo ha invitato a casa sua per osservarlo nel suo quotidiano che a quanto pare è molto particolare dato che mangia caviale sul lungo mare, e non vuole essere disturbata e come darle torto. Poi spunta un nuovo “Cannolo Gate” quando Cinzia racconta di aver ricevuto in regalo da Sebastiano dei cannoli dalla Sicilia e di averlo inviato nella sua camera per metterlo alla prova. Insomma la situazione è questa, Cinzia non vuole andare oltre mentre Sebastiano vuole un rapporto intimo.

Buffo pensare che poche settimane fa si lamentava della mano di Gloria Nicoletti. Per Sebastiano c’è una nuova dama, che viene sommersa di complimenti per la sua sensualità, ma a noi colpisce per i suoi discorsi filosofici sulla sua vita che sembrano quelli degli adepti dei sistemi piramidali che vendono shake sui social. Insomma, alla fine Cinzia si risiede al suo posto mentre la nuova dama rimane per Sebastiano. Ovviamente Cinzia prende malissimo la cosa, e si mostra piuttosto furiosa.

