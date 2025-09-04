Uomini e Donne, Valentina Vitale lancia una frecciatina ad Alessio Pili Stella: "Un latin lover, inutile fare previsioni"

News VIP

L'ex dama del parterre over di Uomini e Donne, Valentina Vitale, parla della sua storia d'amore con Emanuele Longallo e lancia una frecciatina alla sua vecchia conoscenza Alessio Pili Stella.

La storia d'amore nata nello studio di Uomini e Donne tra Emanuele Longallo e Valentina Vitale prosegue a gonfie vele. A rivelarlo l'ex dama del parterre over che, in un'intervista rilasciata al settimanale ufficiale del popolare dating show di Maria De Filippi, ha lanciato una frecciatina ad Alessio Pili Stella.

Valentina ed Emanuele pronti al grande passo? Parla la coppia

Uomini e Donne è pronto a tornare su Canale 5 con una nuova scoppiettante e sorprendente stagione. La prima puntata del dating show di Maria De Filippi andrà in onda il prossimo lunedì 22 settembre 2025. Nell'attesa di scoprire chi saranno i protagonisti del trono classico e over, Emanuele Longallo e Valentina Vitale hanno rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale della trasmissione in cui hanno raccontato come procede la loro storia d'amore e quali sono i loro progetti futuri.

La coppia ha rivelato che le cose tra loro vanno benissimo e che l'ex cavaliere della fortunata trasmissione di Canale 5 ha deciso di trasferirsi a Milano per iniziare una convivenza con la sua amata Valentina. Un passo decisamente importante per Emanuele: "Lei è la prima donna per cui faccio un passo del genere".

Leggi anche Mario Adinolfi si candida come opinionista di Uomini e Donne: Tina lo gela sui social

La convivenza però non è l’unico grande progetto che la coppia ha in mente. L'ex cavaliere Emanuele ha infatti rivelato che nei suoi piani c’è anche il matrimonio: "Lei non ci crede, ma io me la sposo. Io e lei condividiamo gli stessi valori". A fargli eco la sua fidanzata che, divertita, ha dichiarato: "Vediamo intanto come andrà la convivenza".

Le parole di Valentina su Alessio

Dopo aver rivelato i loro progetti futuri, Emanuele Longallo e Valentina Vitale hanno ricordato la loro esperienza a Uomini e Donne. Entrambi hanno raccontato tutte le emozioni vissute, sottolineando che il loro incontro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che alcuni hanno ipotizzato che si conoscessero già da prima: "Vorrei precisare che è nato tutto sotto le telecamere". A proposito del suo percorso in studio, l'ex dama ha colto l'occasione anche per ribadire il suo pensiero sulla sua vecchia conoscenza, Alessio Pili Stilli e fare un augurio a Gemma Galgani:

Secondo me è meglio se sta a casa (ride ndr), lo dico per lui. Cosa potrebbe combinare? È un grande latin lover, inutile fare previsioni [...] A Gemma auguro davvero di trovare l'amore. Lo cerca con tutta se stessa.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.