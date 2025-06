Uomini e Donne, vacanze "da single" e nessuna convivenza per Cristina Ferrara e Gianmarco Steri: è crisi tra i due?

News VIP

Alcuni dettagli sui social hanno fatto pensare che tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri ci sia già aria di crisi: ecco cosa sarebbe successo!

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono stati l'ultima delle coppie a essersi formata nel dating show di Uomini e Donne: il tronista romano e la corteggiatrice salernitana si sono innamorati negli studi Elios, durante il percorso di Gianmarco. Nonostante molti fan avessero dubbi su di loro, alla fine, il tronista ha deciso di scegliere proprio Cristina e insieme sono usciti dalla trasmissione di Canale 5 per iniziare una vita insieme. Tuttavia, alcuni movimenti social e dettagli che i fan hanno notato in questi giorni più recenti hanno scatenato rumors sulla coppia: che ci sia già aria di crisi?

Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco già in crisi? Spuntano alcuni dettagli social

Stando ad alcune risposte date da Cristina Ferrara nel corso di una diretta Instagram, non ci sarebbe nessuna convivenza in vista per i due ex protagonisti di Uomini e Donne. In precedenza i due avevano lasciato intendere di essere pronti a colmare la distanza geografica che li divideva (lui vive a Roma, lei a Salerno) decidendo di vivere insieme. Una mossa che li avrebbe accomunati a Ciro Solimeno e Martina De Ioannon, unica altra coppia del trono classico ad essersi formata in questa edizione, che dopo un mese dall'uscita dal dating show ha deciso di andare a convivere.

Tuttavia, nonostante il buon proposito della convivenza fosse stato accennato dalla coppia, sembra che per Gianmarco e Cristina non sia arrivato ancora il momento di compiere quel passo.

A rivelarlo è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha riportato alcune segnalazioni fornitegli da diversi utenti. Sembra proprio che nel corso di una diretta social, Cristina abbia negato che lei e Gianmarco vogliano andare a convivere e questo avrebbe scatenato alcuni rumors sulla stabilità della coppia. A detta, inoltre, del blogger in realtà i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi sarebbero interessati maggiormente alla visibilità in quanto ex tronista e corteggiatrice di un noto programma: "Zero vita di coppia, zero affiatamento, solo un puro e mero tentativo di fare business (fatto malissimo).

Uomini e Donne, nessuna convivenza e vacanze da single per la coppia?

Ad alimentare i rumors sulla felicità di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara ci sarebbero anche le vacanze dell'ex tronista, che è andato in Spagna, a Merbella, insieme agli amici. Nessuna traccia della compagna con lui e questo dettaglio ha scatenato alcuni commenti velenosi contro la coppia. Inoltre, sempre durante la famosa diretta social in cui Cristina ha smentito la convivenza con il tronista, pare che l'ex corteggiatrice si sia mostrata molto fredda e per nulla disponibile a rispondere ai commenti di Gianmarco e che abbia parlato dei viaggi che le piacerebbe fare, ma da sola e non in coppia.

Questi dettagli non potrebbero indicare nulla, perché la stessa vacanza di Gianmarco potrebbe essere semplicemente un viaggio programmato molto prima della scelta e della relazione con Cristina, né dovrebbe essere una prerogativa quella di viaggiare solo in coppia: "Questa è la prima volta che non sono insieme" si legge su X tra i fan che invece difendono la coppia " e poi Gianmarco è in vacanza con gli amici, che c'è di male?". Tuttavia, alcuni fan hanno sottolineato che a dare nell'occhio è stato l'atteggiamento e il tono con cui sono state pronunciate alcune frasi dall'ex corteggiatrice a far sospettare che ci sia aria di crisi. Ma per scoprire se si tratta solo dell'ennesima teoria del web non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti.

