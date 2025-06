Uomini e Donne, Martina e Ciro sempre più uniti mentre Gianmarco fa un gesto importante per Cristina

News VIP

Come procede la love story tra le due coppie del trono classico di questa stagione di Uomini e Donne? Martina e Ciro innamoratissimi, Gianmarco si fotografa con Cristina e la mamma.

Nel corso di questa stagione di Uomini e Donne si sono formate solamente due coppie del trono classico, ovvero Martina De Iaonnon e Ciro Solimeno e Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Come procedono queste relazioni? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, Martina e Ciro: amore puro

Dopo la sua esperienza a Temptation Island, Martina De Ioannon è stata promossa come tronista di Uomini e Donne ma il pubblico non ha inizialmente gradito, certo che la giovane romana fosse a caccia di popolarità da tramutare in guadagni sui social. Passo dopo passo, Martina ha dimostrato esattamente il contrario e ha fatto uno dei percorsi più belli e intensi negli ultimi anni del dating show di Canale 5. La tronista ha scelto di uscire dal programma con Ciro Solimeno e la coppia è davvero molto innamorata.

Non sono mancate, come sempre, polemiche e segnalazioni sui due tra chi sosteneva che inizialmente lei si fosse pentita di non aver scelto Gianmarco Steri, e chi vedeva lui molto più preso nel rapporto. Alla fine, tuttavia, l’amore ha trionfato e Martina e Ciro non solo sono uniti più che mai, ma convivono ormai da diverso tempo a Roma, dove lei lavora nel ristorante dei suoi genitori. Recentemente, Martina ha festeggiato il suo compleanno e Ciro l’ha aiutata a rendere l’evento memorabile, indossando anche un completo su misura per abbinarsi alla sua fidanzata in questo giorno importante. Insomma, tra vacanze romantiche e dediche d’amore, per Martina e Ciro nessuna nube all’orizzonte.

Uomini e Donne, Gianmarco pubblica una foto importante con Cristina

Dopo essere stato la non scelta di Martina De Ioannon, Gianmarco Steri è stato promosso a tronista di Uomini e Donne. Con oltre ottomila richiesta da parte di aspiranti corteggiatrici, il romano ha iniziato in modo insolito il suo percorso nel programma di Maria De Filippi, ma sempre con la convinzione di trovare la donna dei suoi sogni. Dopo un percorso intenso ma anche molto criticato da chi avrebbe operato altre scelte rispetto a quelle del tronista, Gianmarco ha scelto Cristina Ferrara. Inutile dire che anche su questa coppia sono piovute un mare di segnalazioni, tra cui quella che riguarda Cristina e l’iscrizione ad un’agenzia, per poter continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Situazione analoga per Gianmarco, che secondo le indiscrezioni starebbe puntando a rimanere nel circuito e diventare uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello. Nel frattempo, cercando di non badare alle critiche, Gianmarco e Cristina trascorrono più tempo possibile insieme e sembra che presto la corteggiatrice potrebbe lasciare Milano per trasferirsi in pianta stabile a Roma, dove lui lavora come barber. Steri, per confermare quanto sia innamorato della sua nuova fidanzata, ha deciso di fare un gesto importante sui social, condividendo una foto insieme a lei e alla sua adorata mamma. Insomma, per il momento tutto bene quel che finisce bene.

