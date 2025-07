Uomini e Donne, infuocato botta e risposta social tra Cristina Tenuta e Armando Incarnato!

News VIP

Cristina Tenuta e Armando Incarnato si pizzicano sui social, dando vita ad un infuocato botta e risposta che tiene i fan di Uomini e Donne col fiato sospeso.

Sebbene sia passato davvero tanto tempo dal loro flirt naufragato da un mare di polemiche e sebbene entrambi sia lontani da Uomini e Donne, Armando Incarnato e Cristina Tenuta non se le mandano a dire. Quando è stato fatto notare che la dama potrebbe avere ancora una cotta per il campano, lei ha replicato duramente e ha lanciato accuse, alle quali Armando ha replicato senza pietà, dando vita ad un botta e risposta social.

Uomini e Donne, Cristina ancora cotta di Armando?

Armando Incarnato è lontano dallo studio di Uomini e Donne ormai da diverso tempo, preferendo risolvere alcune questioni personali che lo hanno tenuto impegnato nel corso dell’ultimo anno. Tra le ultime relazioni intrecciate, seppur per un breve periodo, nello studio del dating show di Maria De Filippi c’è stata quella con Cristina Tenuta. Tra loro è finita malissimo, tra polemiche e accuse reciproche, anche quando la dama ha ammesso di provare ancora interesse per Armando, il quale ha chiuso ad ogni possibile ritorno di fiamma ammettendo di non potersi più fidare di lei. Recentemente Armando si è fidanzato, mentre Cristina continua la sua vita e il suo lavoro sul web, dove sponsorizza prodotti ed è seguita da parecchi fan.

Poche ore fa, tuttavia, Lorenzo Pugnaloni ha svelato nelle sue Ig Stories che Cristina sarebbe ancora interessata ad Armando, non avendo mai del tutto superato il loro breve ma intenso flirt. La dama ha smentito categoricamente ma a quanto pare questa notizia sarebbe nata dal fatto che, recentemente, Armando ha deciso di sbloccare il profilo social di Cristina e lei avrebbe messo un cuore ad una stories del campano.

“Io trovo davvero assurdo da certe illazioni che sono state fatte, semplicemente perché ho messo un like sotto una storia. Difendermi da accusarmi dal fatto che sono innamorata, ma di cosa stiamo parlando? Un like non determina un sentimento. Questa persona ha deciso di sbloccarmi, e allora la domanda me la dovrei porla io. A me non interessa, a te invece sì dato che hai fatto anche lo screen del mio like”.

Ha sbottato Cristina dopo essere venuta a conoscenza di tutto quello che è successo, mostrandosi piuttosto infastidita dall’essere stata tirata in ballo sulla questione Armando. E lui ha scelto di rimanere in silenzio oppure ha replicato? Ovviamente non ha lasciato correre, come prevedibile.

Uomini e Donne, botta e risposta social tra Armando e Cristina

Dopo aver letto l’insinuazione di Lorenzo Pugnaloni e dopo aver ascoltato lo sfogo di Cristina Tenuta su Instagram, Armando Incarnato ha deciso di replicare a sua volta. L’ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, che con tutta probabilità non rivedremo in studio dato che recentemente ha confermato proprio sui social di avere una nuova fiamma, si è registrato in piscina e ha dichiarato di essere pronto a sbugiardare i protagonisti della vicenda, se non sarà lasciato in pace.

"Da ieri sera mi sono arrivati una marea di messaggi che qualcuna mi sta nominando nelle sue storie. Io non ti vedo proprio tesoro, fate molta attenzione tu e qualcun altro a raccontare bugie sul mio conto, altrimenti mi tocca raccontare la verità sul tuo. A me lasciatemi fuori da tutto, io sto in grazia di Dio, ho raggiunto obiettivi e risultati. Attenzione a raccontare cazzate sul mio conto, sennò mi tocca farvi fare delle figuracce. Lasciatemi in pace, mi sono rotto le scatole, occhio che potrebbero uscire le verità sul vostro conto”.

Insomma, Armando non perdona e ha promesso di fare grandi rivelazioni. Non è la prima volta che Incarnato reagisce parlando di segreti da confessare e va ammesso che i fan di Uomini e Donne sarebbero curiosi di scoprirli una volta per tutte, ma lui non ha intenzione di usarli così gratuitamente dunque forse non li sapremo mai.

