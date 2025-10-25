TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, Tina Cipollari vuole tornare a Belve e lancia un appello a Francesca Fagnani
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, Tina Cipollari vuole tornare a Belve e lancia un appello a Francesca Fagnani

Irene Sangermano

Nel corso di una delle ultime puntate di Uomini e Donne su Canale 5, Tina Cipollari confessa che vorrebbe tornare a Belve per una nuova intervista.

Uomini e Donne, Tina Cipollari vuole tornare a Belve e lancia un appello a Francesca Fagnani

Tina Cipollari inizia ad avvertire lo studio di Uomini e Donne come troppo stretto? Negli anni la verace opinionista è diventata un volto televisivo molto noto e non nasconde che vorrebbe un nuovo invito importante, nello studio di Belve per una seconda intervista con Francesca Fagnani.

Uomini e Donne, Tina Cipollari lancia un appello

Grazie alla sua presenza fissa da ormai un ventennio nello studio di Uomini e Donne, Tina Cipollari è diventata un personaggio televisivo molto noto in tutta Italia. La vera opinionista divide perché, se da una parte ci sono moltissimi fan che l’adorano e che apprezzano i suoi interventi sinceri anche se ben lontani dal politically correct, dall’altra c’è chi la trova chiassosa ed esagerata. Le discussioni con Gemma Galgani sono diventate iconiche, tra lanci di secchiate d’acqua in pieno volto, accuse promiscue e dibattiti senza freni. Recentemente le due hanno fatto pace o almeno così sembra, dato che Tina è corsa a consolare la dama torinese in lacrime per l’ennesimo rifiuto di Mario Lenti.

Cipollari è stata promossa anche a tronista lo scorso anno e ha frequentato per un lungo periodo Cosimo Dadorante, un cavaliere pugliese benestante e molto simpatico, con il quale è nata una bella amicizia tanto da rivedersi dopo l’estate a Roma per una giornata di shopping sfrenato. Nel frattempo, Tina amplia i suoi orizzonti e viene invitata sempre più spesso in altri programmi, ad esempio la vedremo su Nove in un format condotto da Amadeus prossimamente, ma c’è un programma in particolare nel quale vorrebbe tornare. Parlando con Maria De Filippi, Tina ha stupito lanciando un appello ad una nota presentatrice Rai che lo scorso anno l’ha ospitata nel suo studio. Ecco i dettagli.

Tina Cipollari vuole tornare a Belve

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Tina Cipollari ha ammesso di voler tornare in un noto programma di Rai 2 che lo scorso anno l’ha vista tra i protagonisti. Stiamo parlando di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, che ha invitato l’opinionista del dating show di Canale 5 per una delle sue graffianti interviste. L’intervista ha ricevuto tantissime visualizzazioni dato che Tina gode dell’appoggio di milioni di fan in tutta Italia. Fagnani accoglierà la sua richiesta?

La nuova edizione di Belve debutta martedì 28 ottobre 2025 e sono già trapelati i primi ospiti ufficiali. Si parla della presenza di Barbara d’Urso, attualmente concorrente di Ballando con le Stelle, ma anche di Rocio Munoz Morales pronta a parlare, per la prima volta apertamente, del tradimento dell’ex marito Raoul Bova. Ci saranno poi Adriano Pappalardo, Isabella Rossellini e si vocifera anche l’attore e modello Simone Susinna, negli ultimi mesi al centro dei pettegolezzi per la sua amicizia speciale con Michele Morrone. Infine a questa già ricca rosa di intervistati si aggiunge Irene Pivetti, ex volto televisivo e politico, che rischia fino a quattro anni di reclusione. Fagnani troverà posto anche per Tina? L’opinionista di Uomini e Donne ci spera.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Cristobal Ballesteros è il nuovo maggiordomo capo, Don Ricardo è stato silurato!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni Spagnole: Cristobal Ballesteros è il nuovo maggiordomo capo, Don Ricardo è stato silurato!
La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Sirin ha una nuova nemica! Ecco di chi si tratta...
anticipazioni TV La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Sirin ha una nuova nemica! Ecco di chi si tratta...
Grande Fratello, Fiordaliso lancia il nuovo singolo: nel video compaiono i suoi ex coinquilini
news VIP Grande Fratello, Fiordaliso lancia il nuovo singolo: nel video compaiono i suoi ex coinquilini
Tale e Quale Show, Alessia Marcuzzi difende Antonella Fiordelisi: "State giudicando male una ragazza solo perché molto bella"
news VIP Tale e Quale Show, Alessia Marcuzzi difende Antonella Fiordelisi: "State giudicando male una ragazza solo perché molto bella"
Uomini e Donne: Chi è Magda? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over
news VIP Uomini e Donne: Chi è Magda? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over
La Promessa Anticipazioni 26 ottobre 2025: Don Alonso pronto a licenziare, chi sarà cacciato dalla tenuta?
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 26 ottobre 2025: Don Alonso pronto a licenziare, chi sarà cacciato dalla tenuta?
Verissimo, Anticipazioni e Ospiti della puntata di Sabato 25 ottobre 2025 su Canale 5
news VIP Verissimo, Anticipazioni e Ospiti della puntata di Sabato 25 ottobre 2025 su Canale 5
Un Posto al Sole: il Mito Italiano si racconta a Il Festival dello Spettacolo e festeggia il suo Compleanno
anticipazioni TV Un Posto al Sole: il Mito Italiano si racconta a Il Festival dello Spettacolo e festeggia il suo Compleanno
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV