Uomini e Donne, Tina Cipollari vuole tornare a Belve e lancia un appello a Francesca Fagnani

Nel corso di una delle ultime puntate di Uomini e Donne su Canale 5, Tina Cipollari confessa che vorrebbe tornare a Belve per una nuova intervista.

Tina Cipollari inizia ad avvertire lo studio di Uomini e Donne come troppo stretto? Negli anni la verace opinionista è diventata un volto televisivo molto noto e non nasconde che vorrebbe un nuovo invito importante, nello studio di Belve per una seconda intervista con Francesca Fagnani.

Uomini e Donne, Tina Cipollari lancia un appello

Grazie alla sua presenza fissa da ormai un ventennio nello studio di Uomini e Donne, Tina Cipollari è diventata un personaggio televisivo molto noto in tutta Italia. La vera opinionista divide perché, se da una parte ci sono moltissimi fan che l’adorano e che apprezzano i suoi interventi sinceri anche se ben lontani dal politically correct, dall’altra c’è chi la trova chiassosa ed esagerata. Le discussioni con Gemma Galgani sono diventate iconiche, tra lanci di secchiate d’acqua in pieno volto, accuse promiscue e dibattiti senza freni. Recentemente le due hanno fatto pace o almeno così sembra, dato che Tina è corsa a consolare la dama torinese in lacrime per l’ennesimo rifiuto di Mario Lenti.

Cipollari è stata promossa anche a tronista lo scorso anno e ha frequentato per un lungo periodo Cosimo Dadorante, un cavaliere pugliese benestante e molto simpatico, con il quale è nata una bella amicizia tanto da rivedersi dopo l’estate a Roma per una giornata di shopping sfrenato. Nel frattempo, Tina amplia i suoi orizzonti e viene invitata sempre più spesso in altri programmi, ad esempio la vedremo su Nove in un format condotto da Amadeus prossimamente, ma c’è un programma in particolare nel quale vorrebbe tornare. Parlando con Maria De Filippi, Tina ha stupito lanciando un appello ad una nota presentatrice Rai che lo scorso anno l’ha ospitata nel suo studio. Ecco i dettagli.

Tina Cipollari vuole tornare a Belve

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Tina Cipollari ha ammesso di voler tornare in un noto programma di Rai 2 che lo scorso anno l’ha vista tra i protagonisti. Stiamo parlando di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, che ha invitato l’opinionista del dating show di Canale 5 per una delle sue graffianti interviste. L’intervista ha ricevuto tantissime visualizzazioni dato che Tina gode dell’appoggio di milioni di fan in tutta Italia. Fagnani accoglierà la sua richiesta?

La nuova edizione di Belve debutta martedì 28 ottobre 2025 e sono già trapelati i primi ospiti ufficiali. Si parla della presenza di Barbara d’Urso, attualmente concorrente di Ballando con le Stelle, ma anche di Rocio Munoz Morales pronta a parlare, per la prima volta apertamente, del tradimento dell’ex marito Raoul Bova. Ci saranno poi Adriano Pappalardo, Isabella Rossellini e si vocifera anche l’attore e modello Simone Susinna, negli ultimi mesi al centro dei pettegolezzi per la sua amicizia speciale con Michele Morrone. Infine a questa già ricca rosa di intervistati si aggiunge Irene Pivetti, ex volto televisivo e politico, che rischia fino a quattro anni di reclusione. Fagnani troverà posto anche per Tina? L’opinionista di Uomini e Donne ci spera.

