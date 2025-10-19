TGCom24
Uomini e Donne, Tina Cipollari protagonista di un programma di Amadeus su Nove

Irene Sangermano

Tina Cipollari, l'opinionista di Uomini e Donne, sarà protagonista di una puntata di un programma condotto da Amadeus su Nove.

Tina Cipollari pronta a sbarcare su Nove, in un noto programma di Amadeus. Ecco dove vedremo prossimamente la verace opinionista di Uomini e Donne.

Tina Cipollari, da oltre un ventennio, è l’opinionista più spietata e chiassosa di Uomini e Donne, una personalità in grado di dividere l’opinione pubblica tra chi la osanna per parlare la lingua della verità, e chi trova troppo irruenti i suoi attacchi nello studio del dating show di Maria De Filippi. Nel corso degli anni Tina, protagonista di un abbraccio con Gemma Galgani che ha stupito non poco il pubblico, ha preso parte a diversi programmi televisivi come Il Ristorante poi Selfie le cose cambiano, Tu si Que Vales.

Recentemente Tina è stata protagonista di un’intervista virale nello studio di Belve con Francesca Fagnani, ma anche in gara a Celebrity Chef e giudice nel programma di Joe Bastianich Foodish su Tv8, dove si è prestata a giudicare la migliore porchetta di Roma e dintorni. Insomma, sebbene la sua presenza in televisione sia legata a Uomini e Donne, a Tina piace sperimentare e per questo la vedremo a novembre lontano dagli studi Elios, per partecipare ad un programma di Amadeus su Nove. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Tina Cipollari ospite a La Corrida

A novembre ritroveremo Tina Cipollari lontano da Uomini e Donne, protagonista di un programma su Nove condotto da Amadeus ovvero sarà giudice Vip del primo degli otto appuntamento con La Corrida. In quanto capopopolo, Cipollari potrà salvare un dilettante secondo lei ingiustamente eliminato dal pubblico, dandogli modo di tornare in gara.

Prima di lei, nell’edizione precedente, hanno ricoperto questo ruolo Gigi e Ross, Frank Matano, Valerio Lundini, Nino Frassica, Valentina Persia ed Elio. Eccellente scelta strategica di Amadeus che così si accattiva una larga fetta di pubblico, dato che Cipollari è amatissima da tutti i fan di Uomini e Donne e non solo. Del resto parla chiaro l’intervista a Belve che ha rilasciato lo scorso anno, dal momento che è stata una delle più viste della stagione perché tutti erano curiosi di scoprire cosa avrebbe raccontato Cipollari.

