Uomini e Donne, Tina Cipollari scatenata contro Gemma Galgani: ''Vuole giovani che fanno se**o estremo''

News VIP

Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne in onda su Canale 5, Tina Cipollari torna a pungere Gemma Galgani a causa della sua conoscenza con Luciano.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda su Canale 5, Gemma Galgani è tornata nel mirino di Tina Cipollari. La verace opinionista ha criticato la sua conoscenza con Luciano, lanciando pesanti accuse, per poi provare a sottrarle il cavaliere una volta aver scoperto che ha un bel gruzzolo da parte. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Uomini e Donne: Gemma esce con Luciano ma Tina non è convinta

Nelle ultime settimane il percorso di Gemma Galgani a Uomini e Donne è decisamente finito in secondo piano, lasciando il posto ad altri protagonisti del trono over come Damiano Foti che si è dato alla fuga nel corso dell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, andata in onda su Canale 5. In quella stessa puntata, Gemma ha parlato brevemente della sua conoscenza con Luciano, un gentile cavaliere che si è detto propositivo sulla volontà di conoscere meglio la dama torinese. Tina Cipollari, tuttavia, non è d’accordo con lui e lo mette in guardia, criticando Gemma perché ultimamente sta uscendo ogni settimana con un cavaliere, per poi scaricarlo la settimana successiva senza troppe cerimonie e sempre con la stessa scusa.

Galgani si è difesa dicendosi interessata ad approfondire con Luciano, anche se non è scattata l’intesa fisica sin dal loro primo incontro. E proprio questa sarebbe, stando alla versione di Tina, la situazione perfetta affinché la dama possa scaricare Luciano tra pochi giorni, asserendo come sempre di non aver trovato la giusta complicità. L’opinionista, poi, ci è andata giù pesante con Gemma, ecco cosa ha detto facendo scoppiare a ridere tutto lo studio di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: Tina senza pietà con Gemma

Certa che anche questa volta Gemma Galgani stia conoscendo un uomo al quale non è davvero interessata, solo per rimanere nello studio di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha messo in guardi Luciano, trovandolo un uomo gentile e cortese che non merita un brutto trattamento. L'opinionista, come sempre, non si tiene nulla quando si tratta della dama torinese e così è esplosa in un'affermazione piccante e inaspettata:

“Se la prima sera lei non ha avuto modo di non avere un approccio fisico con lei, vuole dire che Gemma non è interessata. Lei continui a fare la sua vita, lasci stare. Tutta Italia sa quale sono i suoi gusti, lei vuole uomini giovani, palestrati e aitanti, sessualmente estremi, che fanno se**o estremo”.

Ha asserito Tina facendo scoppiare a ridere tutti. Nonostante le parole dell’opinionista, Luciano continua sulla sua strada ma il vero colpo di scena c’è quando il cavaliere si lascia sfuggire di aver lavorato in banca e di possedere una villa con cinque camere, ereditata dalla moglie defunta, e di non avere parenti prossimi. Ecco che l’interesse di Tina per il suo 740 si accende immediatamente e invita Luciano a lasciar perdere Gemma e corteggiare lei, che è ancora single dato che non ha fatto la sua scelta nonostante il corteggiamento serrato di Cosimo Dadorante.