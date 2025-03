Uomini e Donne, anticipazioni Gianmarco svela quale corteggiatrice lo attrae di più

News VIP

Ieri, martedì 4 marzo 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Ieri, martedì 4 marzo 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse da Gemma Palagi e Lorenzo Pugnaloni.

Anticipazioni trono classico

Gianmarco Steri è arrivato in studio a registrazione già iniziata. Francesca Polizzi, che non era stata scelta per l'esterna, ha subito manifestato la sua delusione quando lui è sceso, spiegando che si aspettava di essere vista dopo il loro bacio. A quel punto, Gianmarco le ha chiesto se durante la settimana avesse chiesto di lui, ma lei ha ammesso di non averlo fatto, mentre lui, al contrario, si era informato su di lei ogni giorno. Francesca ha lasciato lo studio e Gianmarco l'ha seguita, ribadendole che è stata proprio lei a ricevere più attenzioni da parte sua. Dopo il confronto, entrambi sono rientrati.

Nell’esterna con Cristina Ferrara, Gianmarco l’ha raggiunta nel suo camerino dopo l’ultima registrazione. Inizialmente c’era tensione tra loro, ma dopo un chiarimento, l’atmosfera si è addolcita e i due si sono avvicinati molto, tra abbracci e sguardi intensi. L'attrazione fisica tra loro è evidente. In studio, Cristina si è scusata con Gianmarco, ammettendo di essere spesso sfuggente a causa di esperienze negative vissute in passato, che l’hanno resa diffidente nei confronti degli uomini.

Per l’esterna con Nadia, la ragazza ha scelto un bar-libreria come location. Giornalista di professione, gli ha letto un articolo che aveva scritto su di lui, cercando di mostrare il suo interesse. Successivamente, seduti su un divanetto, Gianmarco le ha fatto notare che lo percepisce distante e che nella registrazione precedente non aveva avuto particolari reazioni. Ha poi aggiunto che, rispetto a Francesca e Cristina, sente che lei è più indietro nel loro percorso di conoscenza. Nadia, consapevole della situazione, ha ammesso di averlo capito.

In studio, Gianmarco ha rivelato che, dal punto di vista estetico, Cristina è la ragazza che lo attrae di più e ha deciso di ballare con lei. Durante il ballo, Francesca ha lasciato lo studio visibilmente infastidita. Maria ha fatto notare la sua assenza a Gianmarco, il quale inizialmente ha pensato di seguirla, ma poi ha scelto di non farlo, ritenendo il gesto eccessivo e ribadendo di non voler inseguire nessuna. Francesca, però, non è più rientrata in studio per il resto della puntata.

Tina ha fatto un’esterna con Cosimo e lui l’ha invitata in Puglia. In studio hanno ballato insieme. Durante la sfilata vinta da Sabrina, l’opinionista ha di nuovo fatto un gavettone alla Galgani, e le ha anche sparato dell’acqua con una pistola giocattolo. Tina ha litigato pesantemente con Agnese

Anticipazioni trono over

Gemma Galgani ha fatto un'esterna a Villa Borghese con Orlando, ma non si sono baciati. Un'altra dama stamattina ha portato un caffè in camerino ad Orlando. In studio hanno discusso. Cristina ha chiuso la conoscenza con Emanuele. Sabrina ha dichiarato di essersi innamorata di Giusppe, però alla fine delle registrazioni ha detto di voler chiudere la frequentazione. La dama è uscita anche Alessio e Giuseppe ha affermato che questo gesto è stato solo per farlo ingelosire.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.