Uomini e Donne, Tina Cipollari protagonista di un noto programma di Tv8

Irene Sangermano

In attesa del ritorno su Canale di Uomini e Donne, Tina Cipollari è il giudice speciale di Foodish su Tv8 con Joe Bastianich.

Uomini e Donne, Tina Cipollari protagonista di un noto programma di Tv8

Manca sempre meno al ritorno di Uomini e Donne su Canale 5. La nuova stagione, infatti, debutta lunedì 22 settembre 2025, e nel frattempo l’opinionista Tina Cipollari appare come giudice speciale a Foodish, noto programma culinario di Tv8 con Joe Bastianich.

Uomini e Donne, Tina Cipollari finisce su Tv8

Grande attesa per la messa in onda della nuova stagione di Uomini e Donne, che prende il via lunedì 22 settembre 2025 al consueto orario su Canale 5. Le prime Anticipazioni delle nuove registrazioni di questa edizione, infatti, hanno incuriosito non poco il pubblico. Gemma Galgani sta frequentando il padre di Claudia Lenti, mentre torna come cavaliere del trono over l’ex tronista Federico Mastrostefano, poi altri volti amatissimi come Gloria Nicoletti ma ancheil discusso Arcangelo. Non ci sarà, invece, Giuseppe Molonia che, dopo un confronto in studio con la sua ex fidanzata Rosanna Siino, confiderà di aver trovato l’amore lontano dalle telecamere.

Chi, invece, come sempre sarà seduta sulla poltrona di opinionista pronta a giudicare con i suoi commenti mordaci è Tina Cipollari. La verace opinionista, volto di Uomini e Donne da oltre un ventennio, nel frattempo appare anche come giudice speciale in un noto programma di cucina di Tv8 condotto da Joe Bastianich. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Tina Cipollari con Joe Bastianich

Mentre si attende il ritorno di Uomini e Donne, Tina Cipollari si diletta come giudice in un format completamente diverso da quello del dating show di Maria De Filippi. In una delle nuove puntate di Foodish, noto programma culinario condotto da Joe Bastianich su Tv8, infatti, Tina vestirà il ruolo di giudice speciale alla ricerca del miglior panino con la porchetta. Nelle anticipazioni rilasciate in un breve video su Instagram, Tina si fa subito riconoscere per i suoi commenti pungenti.

Sul web, dopo la messa in onda della puntata in questione, i fan si sono divertiti a notare che Cipollari è un giudice davvero molto severo, più severo di Bastianich che sappiamo non essere proprio uno zuccherino. Insomma anche questa volta Tina si è fatta notare dal pubblico, segno che averla nel proprio cast è una scommessa vinta perché è un personaggio televisivo davvero accattivante. Nel frattempo, Cipollari ha risposto alla candidatura di Mario Adinolfi che vorrebbe far parte del cast di Uomini e Donne.

Irene Sangermano
