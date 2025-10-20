Uomini e Donne, Teresa Cilia somiglia a Sara Gaudenzi? La replica dell'ex tronista accende una polemica

News VIP

La nuova tronista di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi, ricorda a molti fan Teresa Cilia, storica ex protagonista del dating show. Questo commento ha però scatenato una nuova polemica...

La nuova tronista di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi, continua ad attirare le critiche del pubblico, che la giudica eccessiva e molto costruita. Ad alcuni fan il comportamento della tronista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha ricordato molto quello di un'altra tronista molto nota: Teresa Cilia. Ma ecco come ha replicato quest'ultima alle insinuazioni dei followers, sarà davvero per l'insinuazione dei fan?

Uomini e Donne, Teresa Cilia e Sara Gaudenzi si somigliano? Ecco come ha risposto l'ex tronista

Negli ultimi mesi il nome di Teresa Cilia è stato accostato al caso giudiziario in cui è stata coinvolta insieme a Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di Maria De Filippi che ha fatto causa all'ex tronista per diffamazione. La causa, dopo sei anni di battaglie, è stata però vinta da Teresa Cilia, che non ha esitato a condividere la bella notizia con i followers, decidendo di dedicare la sua vittoria in tribunale a "tutte le persone che magari hanno paura e non combattono, ma io dico di combattere sempre, non abbassarsi a nessuno ed essere fedeli a sé stessi". Dopo questa vicenda, Teresa Cilia si è allontanata dal mondo di Uomini e Donne in maniera definitiva e non sembra intenzionata a voler neppure sentir nominare i nuovi protagonisti del dating show.

Una fan, infatti, in un box di domande su Instagram, le ha fatto notare che Sara Gaudenzi, nuova tronista del programma, le somiglia molto, non solo fisicamente, ma anche come modo di fare. La risposta secca e infastidita di Teresa Cilia è stata questa: "Non guardo più questo programma (dopo quello che ho passato)quindi non so chi sia". Da queste parole, perciò, risulta evidente che per l'ex tronista qualsiasi paragone, notizia o situazione legata a Uomini e Donne le causi stress e fastidio. Tuttavia, i fan non hanno apprezzato questa risposta e c'è chi ha pensato bene di farglielo notare...

Teresa Cilia infastidita dal paragone con la nuova tronista di Uomini e Donne o c'è altro?

Dopo la risposta infastidita di Teresa Cilia al paragone con Sara Gaudenzi, i fan del programma le hanno fatto notare che una simile replica poteva risultare offensiva, perché "non si sputa nel piatto in cui si è mangiato". Una follower, di cui Teresa Cilia ha postato il messaggio nelle stories di Instagram, le ha scritto per ricordarle che se non fosse stato per Uomini e Donne la sua carriera da influencer non si sarebbe mai avviata.

La replica di Teresa Cilia non si è fatta attendere neppure in questo caso e l'ex tronista ha fatto notare che solo perché doveva essere riconoscente al programma di Canale 5, questo non significava lasciarsi calpestare in tribunale e perseguitata "con una furia che manco avessi ucciso qualcuno con l'unico obiettivo di vedermi strisciare a terra". Lo sfogo dell'ex tronista è proseguito ricordando che non ha mai rinnegato il percorso da tronista a Uomini e Donne, ma che questo non significava che non avrebbe reagito di fronte a un'ingiustizia a suo carico: "Cara mia, le bugie purtroppo hanno le gambe conte e finiamola con questa paura del potere che per fortuna solo Dio ha e io all'infuori di lui non ho paura di nessuno".

