Uomini e Donne, storia altalenante tra Gianmarco e Cristina: le segnalazioni confondono

Come procede la relazione tra Gianmarco e Cristina dopo Uomini e Donne? Le segnalazioni confermano che i due protagonisti del trono classico non trovano pace.

Come procede la relazione tra Gianmarco e Cristina dopo Uomini e Donne? I due protagonisti del dating show di Maria De Filippi sono oggetto di diverse segnalazioni, decisamente discordanti. Sembra che la love story continui ma con frequenti alti e bassi, che stanno confondendo non poco i loro fan.

Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco: come va tra loro?

Da quando hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne a maggio, con una romantica scelta nello studio del dating show di Maria De Filippi promossa in prima serata su Canale 5, dato l’interesse mostrato per il tronista romano e il suo percorso, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono sempre al centro dei pettegolezzi. Se inizialmente, infatti, la coppia sembrava essere molto solida e innamorata, una serie di segnalazioni ha portato a pensare che tra loro non fosse tutto rose e fiori.

Per ben due volte si è parlato di un addio, uno provocato da un viaggio tra ragazzi di Gianmarco nel quale lui non sarebbe stato del tutto corretto nei confronti della sua fidanzata, un altro voluto da Gianmarco dopo essersi accorto di non essere poi così compatibile con Cristina. Nonostante le voci di corridoio sempre più insistenti, Gianmarco e Cristina si sono mostrati insieme innamoratissimi in vacanza, smentendo ogni addio.

Una giovane coppia, del resto, può benissimo litigare anche per conoscersi meglio e forse è proprio questo che accade spesso e volentieri tra loro, dato che anche in questi giorni all’esperta di gossip Deianira Marzano sono arrivate segnalazioni discordanti sulla coppia a distanza di poche ore l’una dall’altra. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, love story altalenante tra Cristina e Gianmarco?

Quando la situazione sembrava finalmente essersi ristabilita, dopo le voci di un addio burrascoso che aveva fatto soffrire non poco la corteggiatrice salernitana, ecco che Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono tornati al centro dell’attenzione dei fan di Uomini e Donne. Alcune segnalazioni, infatti, riportano Gianmarco e Cristina insieme a cena mentre discutevano animatamente, per poi trascorrere il resto del tempo nel più totale silenzio condividendo un pasto, ognuno impegnato col suo telefono.

Poco dopo, tuttavia, un’altra segnalazione conferma che la coppia è stata avvisata insieme ed era molto serena e innamorata, scherzavano tra di loro ed erano anche disponibili con i fan. Insomma dove sarà la verità su Gianmarco e Cristina? Quello che possiamo dirvi con certezza è che al momento i due sono una coppia, non è stata annunciata nessuna rottura e nessuna pausa di riflessione. Semplicemente, con tutta probabilità, non si tratta di una di quelle coppie particolarmente stabili.

