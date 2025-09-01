TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, storia altalenante tra Gianmarco e Cristina: le segnalazioni confondono
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, storia altalenante tra Gianmarco e Cristina: le segnalazioni confondono

Irene Sangermano

Come procede la relazione tra Gianmarco e Cristina dopo Uomini e Donne? Le segnalazioni confermano che i due protagonisti del trono classico non trovano pace.

Uomini e Donne, storia altalenante tra Gianmarco e Cristina: le segnalazioni confondono

Come procede la relazione tra Gianmarco e Cristina dopo Uomini e Donne? I due protagonisti del dating show di Maria De Filippi sono oggetto di diverse segnalazioni, decisamente discordanti. Sembra che la love story continui ma con frequenti alti e bassi, che stanno confondendo non poco i loro fan.

Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco: come va tra loro?

Da quando hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne a maggio, con una romantica scelta nello studio del dating show di Maria De Filippi promossa in prima serata su Canale 5, dato l’interesse mostrato per il tronista romano e il suo percorso, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono sempre al centro dei pettegolezzi. Se inizialmente, infatti, la coppia sembrava essere molto solida e innamorata, una serie di segnalazioni ha portato a pensare che tra loro non fosse tutto rose e fiori.

Per ben due volte si è parlato di un addio, uno provocato da un viaggio tra ragazzi di Gianmarco nel quale lui non sarebbe stato del tutto corretto nei confronti della sua fidanzata, un altro voluto da Gianmarco dopo essersi accorto di non essere poi così compatibile con Cristina. Nonostante le voci di corridoio sempre più insistenti, Gianmarco e Cristina si sono mostrati insieme innamoratissimi in vacanza, smentendo ogni addio.

Una giovane coppia, del resto, può benissimo litigare anche per conoscersi meglio e forse è proprio questo che accade spesso e volentieri tra loro, dato che anche in questi giorni all’esperta di gossip Deianira Marzano sono arrivate segnalazioni discordanti sulla coppia a distanza di poche ore l’una dall’altra. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, love story altalenante tra Cristina e Gianmarco?

Quando la situazione sembrava finalmente essersi ristabilita, dopo le voci di un addio burrascoso che aveva fatto soffrire non poco la corteggiatrice salernitana, ecco che Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono tornati al centro dell’attenzione dei fan di Uomini e Donne. Alcune segnalazioni, infatti, riportano Gianmarco e Cristina insieme a cena mentre discutevano animatamente, per poi trascorrere il resto del tempo nel più totale silenzio condividendo un pasto, ognuno impegnato col suo telefono.

Poco dopo, tuttavia, un’altra segnalazione conferma che la coppia è stata avvisata insieme ed era molto serena e innamorata, scherzavano tra di loro ed erano anche disponibili con i fan. Insomma dove sarà la verità su Gianmarco e Cristina? Quello che possiamo dirvi con certezza è che al momento i due sono una coppia, non è stata annunciata nessuna rottura e nessuna pausa di riflessione. Semplicemente, con tutta probabilità, non si tratta di una di quelle coppie particolarmente stabili.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 1° settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 1° settembre 2025
Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Il ruolo da opinionista ha scatenato tanta invidia. Molti li ho trovati penosi
news VIP Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Il ruolo da opinionista ha scatenato tanta invidia. Molti li ho trovati penosi
Temptation Island, una coppia del programma si è detta addio dopo aver perso il loro bebè
news VIP Temptation Island, una coppia del programma si è detta addio dopo aver perso il loro bebè
Beautiful Anticipazioni Puntata del 2 settembre 2025: Finn eroe di Steffy ma per Li c'è ancora tanta da fare
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 2 settembre 2025: Finn eroe di Steffy ma per Li c'è ancora tanta da fare
Beautiful Anticipazioni Americane: Un nuovo triangolo amoroso tormenterà Hope? Ecco cosa sta succedendo
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Un nuovo triangolo amoroso tormenterà Hope? Ecco cosa sta succedendo
Venezia 82, pagelle ai Look del quinto Red Carpet: ecco i promossi e i bocciati
news VIP Venezia 82, pagelle ai Look del quinto Red Carpet: ecco i promossi e i bocciati
Uomini e Donne, Mario Cusitore fuori dal cast del trono over: le fan insorgono
news VIP Uomini e Donne, Mario Cusitore fuori dal cast del trono over: le fan insorgono
Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° settembre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° settembre 2025
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV