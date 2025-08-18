Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara innamoratissimi: le Foto in vacanza confermano la crisi superata

News VIP

La crisi, se c'è davvero stata, è stata superata brillantemente da Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Le foto dei due protagonisti di Uomini e Donne confermano.

Altro che rottura, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara hanno superato brillantemente la crisi e questa volta sono proprio i due protagonisti di Uomini e Donne a farlo sapere attraverso alcuni scatti romantici in Costiera.

Uomini e Donne, crisi superata per Gianmarco e Cristina

Nelle ultime settimane si è parlato della rottura tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara a pochi mesi dalla scelta, straordinariamente mandata in onda in prima serata su Canale 5, nello studio di Uomini e Donne. Questa coppia ha fatto sorgere più di qualche dubbio nel corso del tempo a causa del modo particolare di usare i social, delle loro apparizioni pubbliche sempre sporadiche ma anche di molte segnalazioni sulle loro reale intenzioni: farsi pubblicità in attesa di progetti televisivi più appaganti. Recentemente si sono susseguite una sequela infinita di segnalazioni che volevano Gianmarco e Cristina lontani, in lite a causa di progetti futuri che non trovavano un punto in comune, poi alla fine nuovamente single con il tronista romano che avrebbe lasciato la bella corteggiatrice, distrutta da questa rottura.

Dopo essere stati avvistati durante una forte discussione a Salerno, tanto che si mormora Gianmarco abbia dormito da solo in hotel, i due protagonisti del dating show di Canale 5 sono stati finalmente avvistati insieme e sereni, sorridenti mentre si godono qualche giorno di relax, facendo così rientrare la preoccupazione del pubblico che li segue dal loro percorso nel programma di Maria De Filippi. La conferma ufficiale, questa volta, arriva dai diretti interessati.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina innamorati

Questa volta sono stati Gianmarco Steri e Cristina Ferrara in prima persona a spegnere il gossip sulla crisi di coppia, intervenendo su Instagram con una serie di scatti che non lascia alcun dubbio. I due ex protagonisti di Uomini e Donne sembra abbiano lasciato i problemi delle ultime settimane alle spalle, godendosi il giorno di Ferragosto insieme a Positano con una bellissima gita in barca.

Gianmarco e Cristina hanno pubblicato alcune foto romantiche insieme, mettendo nella didascalia l’immagine del lucchetto come a voler dire che sono legati per sempre. Insomma, chi sperava di vedere Gianmarco nuovamente single perché non ha mai sopportato Cristina dovrà arrendersi: nonostante tutto la coppia di Uomini e Donne è ancora insieme e non sembra avere intenzione di arrendersi. Certo non mancano le malelingue che fanno notare come le foto dei due sembrano sempre essere opera di qualche fotografo, mancando totalmente di spontaneità.

