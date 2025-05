Uomini e Donne, sorpresa in camerino per Gianmarco Steri da parte di Gemma Galgani

News VIP

Gemma Galgani, storica dama di Uomini e Donne, ha deciso di sorprendere Gianmarco Steri con un regalo in camerino, prima della scelta. Ecco di cosa si tratta!

Domani sera, venerdì 30 maggio, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la scelta di Gianmarco Steri, amatissimo tronista di Uomini e Donne. In occasione della registrazione dell'ultima puntata, in camerino, per lui è arrivata una sorpresa da parte di Gemma Galgani, volto storico del dating show condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri riceve una sorpresa da Gemma Galgani!

In maniera del tutto inaspettata, Uomini e Donne ha concluso la sua programmazione ieri, mercoledì 28 maggio, per poi lasciare con il fiato sospeso gli spettatori fino a domani sera, venerdì 30 maggio, quando verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 la scelta di Gianmarco Steri. Mentre questa decisione della produzione di scegliere una fascia oraria così importante può aver fatto storcere il naso (la reazione di Martina De Ioannon potrebbe essere letta in tal senso), c'è chi non vede l'ora di sintonizzarsi su Canale 5 per vedere come si svolgerà l'evento che segna la fine del percorso del barbiere di Centocelle.

Intanto, per il tronista romano è arrivata una sorpresa da parte di un volto storico della trasmissione di Maria De Filippi: in camerino, infatti, Gemma Galgani ha deciso di fargli trovare un regalo, con una commovente lettera per celebrare la fine del suo percorso nel dating show. Non è la prima volta che succede: Gemma tende ad affezionarsi molto ai protagonisti del trono classico e non manca di festeggiare i loro successi sentimentali al termine dei troni.

Questo si è già verificato con Lavinia Mauro, Federico Nicotera, ma anche più recentemente con Martina De Ioannon. E, ovviamente, anche per Gianmarco la storica dama del parterre over non poteva esimersi dal lasciargli un regalo e un pensiero, per celebrare non solo il suo viaggio da tronista, ma anche la persona che è.

Uomini e Donne, sorpresa per Gianmarco da parte di Gemma prima della scelta!

In attesa di vedere Gianmarco Steri scegliere Cristina Ferrara nel corso della puntata che sarà trasmessa venerdì 30 maggio, su Canale 5 in prima serata, per il tronista è arrivata in camerino una sorpresa da parte di Gemma Galgani. Il tronista, come mostra un video pubblicato sugli account social ufficiali del dating show, si è visto recapitare un portachiavi di coppia e una lettera scritta dalla dama per lui, in occasione della registrazione della scelta.

Nel messaggio per il tronista, la dama si congratulava per il trono meraviglioso portato avanti e per il suo percorso prima come corteggiatore, poi come tronista e gli augurava di godersi al meglio ogni sensazione che avrebbe provato al momento della scelta:

"Caro Gianmarco, un piccolo pensiero per un grande trono, soprattutto dopo un lungo percorso in tua compagnia prima nelle vesti di corteggiatore, poi di tronista. Sei sempre stato sincero, autentico e istintivo e col tempo hai sicuramente maturato un sentimento profondo per la fortunata che hai scelto. Goditi la gioia del momento, e un futuro meraviglioso. Io sono qui anche per farti tornare con i piedi per terra, per riprendere il tuo tanto amato lavoro e ritmo serrato. Ora dovrete condividere tutto e quindi perché no? Iniziamo da questo accessorio"

Con il portachiavi e queste parole, perciò, Gemma ha augurato a Gianmarco e Cristina di poter costruire un futuro insieme, partendo dalla condivisione anche di una casa, un domani, in cui vivere felici. Il tronista ha poi rivelato ai microfoni di Witty Tv come si sente in vista della scelta: non nascondendo un po' d'ansia, Gianmarco ha però anche ammesso di essere felice perché potrà uscire dalla trasmissione con la ragazza che ha scelto e che spera che sia parte del suo futuro per sempre: "Mi è passato davanti tutto il percorso che ho fatto, ne sono contento, avrò la possibilità di uscire con la ragazza che ho scelto. Spero mi dica di sì. Rifarei tutto, sono stato spontaneo e vero, non ho mai esagerato o fatto qualcosa per piacere".

In attesa della scelta di Gianmarco, in onda DOMANI in prima serata su Canale 5, Gemma ha fatto un regalo speciale al tronista che gli abbiamo consegnato 😍 #UominieDonne pic.twitter.com/iIT2lBKt8K — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 29, 2025

